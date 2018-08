Meghan Markle La fitta agenda della duchessa di Sussex e le dichiarazioni del

“Li ha conquistati così”. E brava zia Meghan Markle : Baby George e Charlotte ora l’adorano : E sono cento. Cento giorni dal memorabile royal wedding, quello di Harry e Meghan Markle di cui praticamente ancora si parla. Da quel 19 maggio l’ex attrice di Suits è diventata un membro ufficiale della famiglia reale britannica e se è vero che in questi mesi i media non le hanno dato tregua, è altrettanto vero che l’oggi duchessa di Sussex è riuscita a entrare nel cuore dei sudditi nonostante qualche scivolone e strappi al ...

Harry e Meghan Markle tornano al lavoro. E gli abiti del matrimonio vanno in mostra : L’abito da sposa di Meghan Markle, firmato Givenchy, e l’alta uniforme di Harry andranno in mostra a Londra, assieme ad altri preziosi oggetti del Royal Wedding celebrato lo scorso 19 maggio. Lo ha comunicato Kensington Palace attraverso alcuni post sulle pagine ufficiali di Instagram e Twitter. La mostra A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex si terrà al Castello di Windsor dal 26 ottobre 2018 al 9 gennaio 2019 ed è ...

Meghan Markle ancora lontana dal padre. Thomas Markle lancia così un appello e chiede un'ultima chance alla figlia: "voglio tenerla tra le braccia ancora una volta".

Meghan Markle - il padre Thomas chiede un’ultima possibilità : “Vorrebbe riabbracciare la sua Meg e scusarsi con lei” : In questi mesi, il padre di Meghan Markle, Thomas, ne ha combinate di tutti i colori ma ora sembra essersi pentito e ha chiesto alla figlia un’ultima possibilità. “Vuole tenerla tra le sue braccia ancora a una volta e dirle che l’amerà per sempre” ha rivelato un suo amico al Sun, spiegando che il 74enne Thomas vorrebbe riavvicinarsi alla figlia, ora duchessa del Sussex e moglie del principe Harry. E ha aggiunto: “In primo ...

Kate Middleton - attacco clamoroso. E c’è di mezzo Meghan Markle : Caos a Buckingham Palace. Gira voce che qualcuno abbia duramente attaccato la splendida Kate Middleton e la sua famiglia. La cosa che più sconvolge, però, è chi si sia scagliato contro la duchessa di Cambridge che da poco ha dato alla luce il suo terzo figlio. La persona che ha attaccato la moglie di William è una persona molto vicina a Meghan Markle, è questa la voce che circola. Oh mio dio! Ma come? E chi è? Ebbene, ad attaccare ...

Meghan Markle e Kate Middleton usano entrambe un indumento intimo segreto per un motivo preciso : Le donne non possono indossare pantaloni , anche metaforicamente, viene da dire, se non in occasioni legate allo sport e all'aria aperta. In ogni caso, mai di sera. Vietati jeans, minigonne, smalto ...

Il principe Harry e Meghan Markle allargano la famiglia adottando un cucciolo : <3 The post Il principe Harry e Meghan Markle allargano la famiglia adottando un cucciolo appeared first on News Mtv Italia.

Papà Thomas Markle chiede l’ultima chance : «Vorrebbe abbracciare Meghan ancora una volta» : Dal giorno del royal wedding (e, a ben guardare, anche da un po’ prima) Papà Thomas Markle, 74 anni e un passato da direttore di luci a Hollywood, le ha sparate grosse. In ordine sparso: ha saltato il matrimonio della figlia Meghan col principe Harry del Galles, ha venduto una serie di sue foto dei preparativi; ha raccontato a mezzo stampa presunte conversazioni private col figlio di Carlo d’Inghilterra e con la figlia; ha paragonato ...

Il principe Harry e Meghan Markle non avranno la custodia dei loro futuri figli : What?! The post Il principe Harry e Meghan Markle non avranno la custodia dei loro futuri figli appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle e Principe Harry - niente accordo prematrimoniale : Se n'è parlato anche in passato, ma oggi sembra essere una certezza: il Principe Harry e Meghan Markle non hanno siglato nessun accordo prematrimoniale. Lo sostiene il Sun, che ha interpellato Katie Nicholl e Duncan Larcombe, i quali hanno scritto dei libri su Harry.Alla vigilia del Royal Wedding, erano state ascoltate varie fonti che sostenevano come il Principe non avesse bisogno di un simile accordo e di quanto si sentisse innamorato della ...