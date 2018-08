Meghan Markle e Harry tornano in pubblico E a teatro rompono le convenzioni

Meghan Markle con minigonna e tacchi a spillo rompe il protocollo (e scandalizza gli inglesi) : Questa volta l'ha combinata davvero grossa. Per il primo evento pubblico dopo l'estate, Meghan Markle ha sfoggiato una minigonna, mettendo le gambe in bella mostra e rompendo di nuovo con la tradizione. Una scelta che ha scandalizzato gli inglesi, abituati alla compostezza di Kate Middleton. Ai media non è sfuggito poi un altro particolare: l'ex attrice sarebbe apparsa dimagrita e le sue gambe, benché toniche, ad alcuni sono ...

Meghan Markle non rinuncia al mini dress : L’etichetta di corte glielo vieterebbe, ma a lei evidentemente importa poco. O il giusto. Meghan Markle torna a mostrare le gambe, così come amava fare prima di diventare duchessa di Sussex sposando il principe Harry. A quanto pare, la bella ex attrice ha sempre ritenuto di avere delle belle gambe, lunghe e affusolate, dalla caviglia sottilissima, tanto da averne fatto da sempre uno strumento privilegiato di seduzione, non risparmiandosi ...

Meghan Markle e Harry tornano al lavoro : Harry e Meghan Markle tornano al «lavoro» dopo la pausa estiva. I due, che non si erano fatti più vedere in pubblico dallo scorso 4 agosto (giorno del compleanno della duchessa), sono stati gli ospiti d’onore della serata benefica al Victoria Palace Theatre di Londra, dov’è andata in scena l’anteprima del musical Hamilton. L’obiettivo dei due? Raccogliere fondi per una delle organizzazioni benefiche a cui il principe è ...

Meghan Markle/ La fitta agenda della duchessa di Sussex e le dichiarazioni del fratellastro : Meghan Markle, la fitta agenda piena d'impegni della duchessa di Sussex e le dichiarazioni del fratellastro che le danno il tormento... ecco cosa dovrà fare in questi giorni.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 07:05:00 GMT)

“Li ha conquistati così”. E brava zia Meghan Markle : Baby George e Charlotte ora l’adorano : E sono cento. Cento giorni dal memorabile royal wedding, quello di Harry e Meghan Markle di cui praticamente ancora si parla. Da quel 19 maggio l’ex attrice di Suits è diventata un membro ufficiale della famiglia reale britannica e se è vero che in questi mesi i media non le hanno dato tregua, è altrettanto vero che l’oggi duchessa di Sussex è riuscita a entrare nel cuore dei sudditi nonostante qualche scivolone e strappi al ...

Harry e Meghan Markle tornano al lavoro. E gli abiti del matrimonio vanno in mostra : L’abito da sposa di Meghan Markle, firmato Givenchy, e l’alta uniforme di Harry andranno in mostra a Londra, assieme ad altri preziosi oggetti del Royal Wedding celebrato lo scorso 19 maggio. Lo ha comunicato Kensington Palace attraverso alcuni post sulle pagine ufficiali di Instagram e Twitter. La mostra A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex si terrà al Castello di Windsor dal 26 ottobre 2018 al 9 gennaio 2019 ed è ...

Meghan Markle/ Lo stile della Duchessa è replicabile e lo trovate da Zara : Meghan Markle ancora lontana dal padre. Thomas Markle lancia così un appello e chiede un'ultima chance alla figlia: "voglio tenerla tra le braccia ancora una volta".(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 00:23:00 GMT)

Meghan Markle - il padre Thomas chiede un’ultima possibilità : “Vorrebbe riabbracciare la sua Meg e scusarsi con lei” : In questi mesi, il padre di Meghan Markle, Thomas, ne ha combinate di tutti i colori ma ora sembra essersi pentito e ha chiesto alla figlia un’ultima possibilità. “Vuole tenerla tra le sue braccia ancora a una volta e dirle che l’amerà per sempre” ha rivelato un suo amico al Sun, spiegando che il 74enne Thomas vorrebbe riavvicinarsi alla figlia, ora duchessa del Sussex e moglie del principe Harry. E ha aggiunto: “In primo ...

Kate Middleton - attacco clamoroso. E c’è di mezzo Meghan Markle : Caos a Buckingham Palace. Gira voce che qualcuno abbia duramente attaccato la splendida Kate Middleton e la sua famiglia. La cosa che più sconvolge, però, è chi si sia scagliato contro la duchessa di Cambridge che da poco ha dato alla luce il suo terzo figlio. La persona che ha attaccato la moglie di William è una persona molto vicina a Meghan Markle, è questa la voce che circola. Oh mio dio! Ma come? E chi è? Ebbene, ad attaccare ...

Meghan Markle e Kate Middleton usano entrambe un indumento intimo segreto per un motivo preciso : Le donne non possono indossare pantaloni , anche metaforicamente, viene da dire, se non in occasioni legate allo sport e all'aria aperta. In ogni caso, mai di sera. Vietati jeans, minigonne, smalto ...

Meghan MARKLE/ L’ultimo appello del padre : “Voglio tenerla tra le mie braccia” : MEGHAN MARKLE ancora lontana dal padre. Thomas MARKLE lancia così un appello e chiede un'ultima chance alla figlia: "voglio tenerla tra le braccia ancora una volta".(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 05:04:00 GMT)

Il principe Harry e Meghan Markle allargano la famiglia adottando un cucciolo : <3 The post Il principe Harry e Meghan Markle allargano la famiglia adottando un cucciolo appeared first on News Mtv Italia.

Papà Thomas Markle chiede l’ultima chance : «Vorrebbe abbracciare Meghan ancora una volta» : Dal giorno del royal wedding (e, a ben guardare, anche da un po’ prima) Papà Thomas Markle, 74 anni e un passato da direttore di luci a Hollywood, le ha sparate grosse. In ordine sparso: ha saltato il matrimonio della figlia Meghan col principe Harry del Galles, ha venduto una serie di sue foto dei preparativi; ha raccontato a mezzo stampa presunte conversazioni private col figlio di Carlo d’Inghilterra e con la figlia; ha paragonato ...

Il principe Harry e Meghan Markle non avranno la custodia dei loro futuri figli : What?! The post Il principe Harry e Meghan Markle non avranno la custodia dei loro futuri figli appeared first on News Mtv Italia.