Massimo Cacciari | l' amarezza umana | ' Una lunga storia di sconfitte' Intervistato | la

Piceno d'Autore - chiudono l'edizione 2018 Massimo Cacciari e Umberto Galimberti : Oggi, mercoledì 29 agosto alle 21,30, il filosofo, politico e docente, ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari terrà una prolusione sul tema conduttore del festival: "Scienza e coscienza. L'uomo alla ...

Il festival Piceno d'Autore chiude con Massimo Cacciari e Umberto Galimberti : Mercoledì 29 agosto , il filosofo, politico e docente, ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari terrà una prolusione sul tema conduttore del festival: 'Scienza e coscienza. L'uomo alla ricerca del vero'...

Piceno d'Autore chiude con Massimo Cacciari e Umberto Galimberti il 29 e 30 agosto : Mercoledì 29 agosto , il filosofo, politico e docente, ex sindaco di Venezia Cacciari terrà una prolusione sul tema conduttore del festival: "Scienza e coscienza. L'uomo alla ricerca del vero". L'...

Dario Franceschini e Massimo Cacciari : forse sono gli unici che possono salvare il PD : In una fase critica per la politica in generale, azzardare pronostici o indicare vie d'uscita per evitare il definitivo tracollo della sinistra e, in primis, del Partito Democratico, pare davvero difficile e complicato. Ma attualmente, anche solo dando un'occhiata superficiale al tutto, solamente Dario Franceschini e Massimo Cacciari, in cooperazione o su piani distinti, sembrano davvero gli unici in grado di poter traghettare il PD verso ...

Genova - Massimo Cacciari : 'La macchina pubblica non funziona per questo il Paese non sta più insieme' : Manca un governo effettivo del Paese in grado di fare riforme necessarie che ci trasciniamo dalla fine degli anni '80 e questa impotenza, questa inefficienza politica ha generato una caduta di tutti ...

Massimo Cacciari - il virus dell'appellite lo contagia : dove si spinge - su Repubblica : ... è necessario passare a critiche e proposte specifiche per ogni ramo di attività, dall'amministrazione della giustizia, alla politica industriale e dei lavori pubblici, alla politica della scuola e ...

La Ginestra 2018 : Il Premio letterario conferito al professor Massimo Cacciari : ... ma, ben più radicalmente, una dimensione spirituale, [ ] Il caro immaginar non vive altrove, in un altro mondo rispetto all'acerbo vero, ma ne costituisce piuttosto la critica immanente». E la forma ...

Massimo Cacciari - taglio ai vitalizi : ecco quanto prenderà l'ex parlamentare : Con il taglio dei vitalizi Massimo Cacciari, sindaco di Venezia dal 1993 al 2000 e poi dal 2005 al 2010 e deputato comunista per due legislature dal 1976 al 1983 si vedrà una decurtazione di 3.173 ...

Piceno d'Autore - rinviato l'appuntamento con Massimo Cacciari : Nei prossimi giorni comunicherà la nuova data in cui terrà in piazza dell'Aquila una prolusione sul tema 'Scienza e Coscienza. L'uomo alla ricerca del vero'. Ricordiamo che Piceno d'Autore proseguirà ...