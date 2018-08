Marsala | si ritrovano dopo 35 anni le compagne della 4D del Magistrale Pascasino

Marsala - a 28 anni dalla maturità si ritrovano gli alunni della III C del Liceo Classico : Il 21 Agosto dopo 28 anni si è ritrovata la III C del Liceo Classico 'Giovanni XXIII' maturatasi nel 1990. La serata è trascorsa rievocando gli aneddoti di scolastica memoria in amicizia e complicità, ...