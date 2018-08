“Mamma | le voglio” Prova un paio di scarpine e finisce in ospedale in condizioni

caffeinamagazine

(Di giovedì 30 agosto 2018) Ha 4 anni e ora sta lottando per la vita. Ma la cosa più terribile di tutta la vicenda è il motivo per cui la piccola Sienna Rasul si trovi in bilico tra la vita e la morte. La bimba era andata a comprare undi scarpe nuove con la sua mamma e, nel negozio, hato tantee vari numeri. Lo ha fatto a piedi nudi, perché non aveva delle calze. Poco dopo, la piccola è iniziata a stare male così la madre l’ha portata indove i medici non hanno avuto dubbi: la piccola aveva contratto la sepsi. Secondo i medici i batteri della sepsi sono arrivati nel suo corpo attraverso le scarpe. La condizione, che è mortale, può entrare nel corpo attraverso una ferita aperta. I dottori pensano che la bimba abbia preso la sepsi per via di una piccola ferita che aveva sul piede. La bimba ha passato 5 giorni incon le flebo. La mamma, la 26enne Jodie Thomas, non l’ha ...