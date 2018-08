Macron vs Salvini | “demagoghi | crolla ponte ed è colpa dell' Europa” So come

Salvini risponde a Macron : «Si occupi dei francesi e sia più umano ai suoi confini» Video : Il ministro dell’Interno da Venezia replica al presidente francese che lo aveva attaccato parlando di lui come un “demagogo nazionalista”

Matteo Salvini - i numeri che umiliano Macron : immigrati - la balla spudorata del francesino : Dalla verifica dei più importanti esperti di fact checking in Italia, Pagella Politica, è risultato che il numero è anche più grande di quello citato dal leader della Lega.

Ue - Macron contro Salvini : “Chi dice che il crollo di un ponte è colpa dell’Europa è un demagogo nazionalista” : “Un ponte crolla è colpa dell’Europa. Siete preoccupati dalle migrazioni che arrivano dall’Africa? È colpa dell’Europa“. Emmanuel Macron attacca, senza nominarli, Matteo Salvini e il governo italiano dopo un incontro con il premier finlandese a Helsinki. Quelli che fanno questo tipo di affermazioni, ha spiegato il presidente della Repubblica francese, “non sono populisti ma demagoghi nazionalisti” che ...

Macron : 'sono il nemico di Salvini'. La replica : 'Ipocrita' : 'Immigrazione, economia... Due visioni europee si contrappongono: una visione nazionalista e una visione progressista. Alcuni vogliono rompere l'Europa e la sua solidarietà' ha scritto su Twitter, ...

Migranti - scontro Francia-Italia - Macron : “Salvini e Orban vogliono spaccare l’Ue” : "Noto che c'è in Europa una vera linea di frattura tra progressisti e nazionalisti e che questi vogliono spaccare la Ue. Non l'ho messa in evidenza io questa frattura, ma Viktor Orbán e Matteo Salvini, spiegando chi era il loro nemico", ha dicharato stamane il presidente francese Emmanuel Macron.Continua a leggere

Il botta e risposta tra Macron e l'asse Salvini-Orbàn : E anche per ritornare all'attacco, e occasionalmente recuperare consensi, in una fase che a livello interno lo vede in difficoltà, tra il suo calo di popolarità nei sondaggi, l'economia francese che ...

Salvini a Macron : “ipocrita chiacchierone - ha respinto 40mila migranti”/ “No lezioni solidarietà all’Italia” : Macron replica dopo incontro Salvini-Orban: "hanno ragione, io loro oppositore in Ue". La piazza di Milano e la sinistra anti Governo: Ministro, «la Francia ha respinto 40mila migranti.."(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:27:00 GMT)

Il botta e risposta tra Macron e l'asse Salvini-Orbàn : Emmanuel Macron ci sta e rilancia la sfida a Matteo Salvini e Viktor Orbàn. Il premier ungherese aveva definito il presidente francese "il principale oppositore" dei sovranisti europei e l'inquilino dell'Eliseo ha prontamente raccolto il guanto e alzato la posta, includendo nel novero dei 'nemici' anche il ministro dell'Interno italiano e leader leghista, Matteo Salvini. "Hanno ...

Migranti - Salvini : "L'ipocrita Macron taccia - la Francia ne ha respinti più di 48mila" : Sui Migranti Macron deve "tacere" perché la Francia da inizio 2017 ne ha respinto "più di 48mila" alle frontiere con l'Italia. Matteo Salvini torna ad attaccare il presidente della Repubblica francese che ieri aveva detto di sentirsi fiero di essere considerato il primo oppositore in Europa di governi come quello italiano e quello ungherese. Macron: 'Salvini e Orbán? Hanno ragione: sono io il loro ...

Salvini : “40mila Migranti respinti dalla Francia - Macron stia Zitto” : Salvini: “40mila Migranti respinti dalla Francia, Macron stia Zitto” Più di 48.000 respingimenti alle frontiere francesi con l’Italia dall’anno scorso,… L'articolo Salvini: “40mila Migranti respinti dalla Francia, Macron stia Zitto” proviene da Essere-Informati.it.

Macron sfida Salvini e stringe alleanze contro i sovranisti : Parigi. La temperatura dello scontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il vicepremier italiano Matteo Salvini si è alzata notevolmente in questi giorni, dopo che quest’ultimo, da Milano, in compagnia del capo del governo ungherese Viktor Orbán, ha indicato l’inquilino dell’Eliseo come il

Migranti - Salvini : "l'ipocrita Macron taccia - la Francia ne ha respinti più di 48mila" : Sui Migranti Macron deve "tacere" perché la Francia da inizio 2017 ne ha respinto "più di 48mila" alle frontiere con l'Italia. Matteo Salvini torna ad attaccare il presidente della Repubblica francese che ieri aveva detto di sentirsi fiero di essere considerato il primo oppositore in Europa di governi come quello italiano e quello ungherese. Macron: 'Salvini e Orbán? Hanno ragione: sono io il loro ...

Migranti - Salvini torna all'attacco di Macron : "La Francia ne ha respinti 40mila" : E' ancora botta e risposta tra il ministro dell'Interno e il capo dell'Eliseo. "No lezioni da ipocrita" Migranti, Macron: "E' vero, sono l'avversario di Salvini e Orban"

Migranti - è scontro Salvini – Macron. Il ministro dell’Interno : “Oltre 48mila respingimenti dalla Francia - taccia e non dia lezioni agli italiani” : scontro tra Francia e Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica alle affermazioni di Emmanuel Macron: "Più di 48.000 respingimenti alle frontiere francesi con l'Italia dall'anno scorso, altro che solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon gusto di tacere e non dare lezioni agli italiani".Continua a leggere