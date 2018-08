Macron | ' sono il nemico di Salvini' La replica | ' Ipocrita'

Migranti - Macron : “Sono io l’anti-Salvini”. Il ministro : “Ipocrita - riapra i confini invece di respingere donne e bambini” : L’anti-Salvini c’est moi, assicura Emmanuel Macron. Ma che il presidente della Repubblica francese possa essere l’argine alla carica di sovranisti e populisti a 9 mesi dalle elezioni europee sembra poco probabile, per non dire che non lo pensa solo lui. La risposta al capo di Stato francese, ai minimi di popolarità in una sfida al ribasso con gli ultimi anni del suo predecessore François Hollande, arriva oggi dal ministro ...

Macron contro Orban e Salvini : “Sono il vostro principale oppositore”. Il Viminale : “Anziché parlare - apra le frontiere francesi” : "Se ritengono che la Francia sia il nemico del nazionalismo, della politica dell'odio, dell'Europa che deve pagare quello che ci piace e che non imporrebbe alcuna forma di responsabilità e solidarietà, allora hanno ragione, sono il loro oppositore principale", ha tuonato il presidente francese Emmanuel Macron contro Orban e Salvini. "Anziché dare lezioni agli altri governi spalanchi le proprie frontiere, a partire da quella di Ventimiglia. E ...

Migranti - Macron : “Per Orban e Salvini sono il principale avversario? Hanno ragione” : Ieri “l’amico Viktor” Orban ha precisato che sia lui che Matteo Salvini, che l’ha invitato a Milano per un vertice in prefettura, sono entrambi “contro Macron” e intenzionati, come scrive Le Monde, a dare vita a “un asse contro l’immigrazione”. E il leader di En Marche, in visita in Danimarca, dà loro ragione. Fanno bene il premier ungherese e il vicepremier italiano, ha detto, a vederlo come ...

Macron sfida Orban e Salvini : "Io sono il vostro avversario" : Dopo l'incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban a Milano si riapre nuovamente lo scontro sul piano della gestione dell'emergenza immigrazione in Europa. Col vertice di ieri di fatto è nato un asse tra Ungheria e Italia che cercherà di cambiare le regole fissate da Bruxelles su sbarchi e accoglienza dei migranti. Salvini e Orban sono stati molto chiari: "Rivedere i trattati per fermare insieme i migranti". Una posizione forte che è poi stata ...

