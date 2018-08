Macron-Salvini | scontro sulla Ue

Alta tensione Macron-Salvini : "Questo implica serietà e senso di responsabilità, rimanendo attaccati ai nostri valori, quali il diritto d'asilo, con una vera politica nei confronti dei paesi di origine e all'interno. Che non è ...

Alta tensione tra Macron e Salvini - l'Ue : 'L'Italia rischia sanzioni' : La politica ha già lasciato gli ombrelloni perché le elezioni europee sono più vicine di quanto si pensi e siamo già alle prime scaramucce in vista dell'appuntamento più importante del 2019. Non a caso ...

Salvini replica a Macron : 'Non dia lezioni e spalanchi le frontiere' : 'Il principale avversario di Macron, sondaggi alla mano, è il popolo francese. Anzichè dare lezioni agli altri governi spalanchi le proprie frontiere, a partire da quella di Ventimiglia. E la smetta ...

Macron contro Orban e Salvini : “Sono il vostro principale oppositore”. Il Viminale : “Anziché parlare - apra le frontiere francesi” : "Se ritengono che la Francia sia il nemico del nazionalismo, della politica dell'odio, dell'Europa che deve pagare quello che ci piace e che non imporrebbe alcuna forma di responsabilità e solidarietà, allora hanno ragione, sono il loro oppositore principale", ha tuonato il presidente francese Emmanuel Macron contro Orban e Salvini. "Anziché dare lezioni agli altri governi spalanchi le proprie frontiere, a partire da quella di Ventimiglia. E ...

Migranti - Macron replica a Salvini. "Sì - sono il suo avversario" : Botta e risposta. Il capo dell'Eliseo: "Francia nemica di nazionalismo e odio". Il vicepremier italiano: "Ma i sondaggi lo bocciano"

Macron si prende la sinistra europea : «Orban e Salvini fanno bene a considerarmi loro oppositore» : «Non cederò niente ai nazionalisti e a coloro che difendono i discorsi di odio. Se vogliono vedere in me il loro oppositore principale, hanno ragione». Così il presidente...

