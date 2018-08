Macron-Salvini | scontro sulla Ue

Migranti - Macron : “Sono io l’anti-Salvini”. Il ministro : “Ipocrita - riapra i confini invece di respingere donne e bambini” : L’anti-Salvini c’est moi, assicura Emmanuel Macron. Ma che il presidente della Repubblica francese possa essere l’argine alla carica di sovranisti e populisti a 9 mesi dalle elezioni europee sembra poco probabile, per non dire che non lo pensa solo lui. La risposta al capo di Stato francese, ai minimi di popolarità in una sfida al ribasso con gli ultimi anni del suo predecessore François Hollande, arriva oggi dal ministro ...