Macron | per demagoghi crolla un ponte ed è colpa della Ue

Macron : per demagoghi tutto colpa Europa : 18.15 "C'è chi dimentica quello che l'Europa ha portato in 70 anni, e vuole soltanto una cosa: la divisione, la chiusura nazionalista dietro ogni piccola cosa che ci separa". Il presidente francese Macron, da Helsinki, lancia un nuovo affondo. E accusa i "demagoghi". Per loro, dice, c'è "la menzogna di Stato per cui le nostre responsabilità come dirigenti non esistono e sono sempre rigettate su altri". Un ponte crolla? Per i demagoghi "è colpa ...

Macron difende l'Europa dai demagoghi : "Per loro crolla un ponte ed è colpa della Ue" : Il presidente francese torna a prendere di mira coloro i quali "dicono che tutti i problemi vengono dall'Europa". - "C'è chi dimentica quello che l'Europa ha portato in 70 anni, e vuole soltanto una cosa: la chiusura nazionalista dietro ogni piccola cosa che ci separa".

Migranti - Macron : “Per Orban e Salvini sono il principale avversario? Hanno ragione” : Ieri “l’amico Viktor” Orban ha precisato che sia lui che Matteo Salvini, che l’ha invitato a Milano per un vertice in prefettura, sono entrambi “contro Macron” e intenzionati, come scrive Le Monde, a dare vita a “un asse contro l’immigrazione”. E il leader di En Marche, in visita in Danimarca, dà loro ragione. Fanno bene il premier ungherese e il vicepremier italiano, ha detto, a vederlo come ...

Salvini attacca Macron : 'Smetta di destabilizzare la Libia per interessi economici' : ... Migranti, a Milano in migliaia in protesta contro il vertice Salvini-Orban 28 agosto 2018 A Milano Salvini incontra Orban: 'Immigrazione può essere fermata' 28 agosto 2018 Dentro 'Mondo migliore': ...

Salvini e Orbán : "Uniti contro Macron<br> per fermare l'immigrazione" : ...

La lotta al secolarismo di Macron per esaltare l'islam : ... e così, quando ad aprile ha tenuto un discorso nel sontuoso collegio dei Bernardini, ha consegnato ad una platea di circa 400 personaggi del mondo cattolico un erudito discorso che non ha fatto che ...

Salvini "incastra" Macron : "In Libia solo per interessi economici" : Matteo Salvini torna all' attacco di Emmanuel Macron . Dopo la 'tregua' di qualche giorno fa, quando il ministro dell'Interno riconobbe al presidente d'Oltralpe di essere stato l'unico a mantenere la ...

Salvini incontra Orban : "Uniti contro Macron per fermare l'immigrazione" : ...

Francia - un guaio per Macron Si dimette il ministro Hulot : «Io solo - non ci credo più» : Era uno dei membri del governo più popolari. Ha lamentato «i piccoli passi» che è riuscito a fare sul clima e sui temi ambientali nei 14 mesi al governo

Francia Egitto : colloquio telefonico Macron-Al Sisi - focus su cooperazione tra i due paesi : Parigi, 16 ago 18:42 - , Agenzia Nova, - La cooperazione tra Francia ed Egitto, in particolare in materia di economia e sicurezza, è stata al centro del colloquio telefonico avvenuto... , Res,

LIBIA - HAFTAR ATTACCA L'ITALIA : VIA L'AMBASCIATORE PERRONE/ Ultime notizie : il Generale "sceglie" Macron : LIBIA, via L'AMBASCIATORE italiano Giuseppe PERRONE. Lo strappo di Khalifa HAFTAR con L'ITALIA: “Non è più gradito”. Le Ultime notizie sui rapporti tra i due Paesi(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 22:53:00 GMT)

Un'altra grana per Macron : usa hacker contro i media : Smontata l'ipotesi del complotto russo dietro l'affaire Benalla, il partito di Emmanuel Macron piomba nell'imbarazzo. Uno studio della Ong Desinfo Lab aveva alimentatol'idea che il caso del bodyguard fosse opera di ingerenze russe, almeno la sua eco sui social network. Invece, no. La valanga di tweet non proveniva da utenti di potenze estere, profili anonimi creati ad hoc. Ma da francesi imbestialiti per l'atteggiamento dell'Eliseo, spiega Le ...