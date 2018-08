M5s | Fico | “Orban è quanto di più lontano ci sia dalla mia mente e dalla mia testa”

ilfattoquotidiano

: L’Africa spiegata a Roberto Fico: “In Eritrea e Etiopia non si vive male”, dice un senatore del #M5s - Di… - ilfoglio_it : L’Africa spiegata a Roberto Fico: “In Eritrea e Etiopia non si vive male”, dice un senatore del #M5s - Di… - lucianonobili : Salvini brutalizza #Fico e dal #M5s tutti zitti. Zitto #DiMaio, zitto Toninelli, zitto DiBattista. Muti davanti a… - AnnaAscani : Comunque non c’è nessuno del @m5s che abbia difeso @Roberto_Fico dagli attacchi di @matteosalvinimi Finiti i Giga?… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) “Orban èdi piùci siamiamia testa come politica, come principi e come valori”. Roberto, presidente della Camera dei Deputati ed esponente del Movimento 5 Stelle, prende le distanze dal premier ungherese, che Matteo Salvini ha invitato per un vertice in prefettura a Milano il 28 agosto. Un incontro finalizzato alla collaborazione tra Italia e Ungheria che si fa sempre più forte, soprattutto a livello comunitario sul tema migranti e in vista dell’appuntamento elettorale del 2019., che si trovava ad Afragola (Napoli) in visita in un bene confiscato intitolato ad Antonio Esposito Ferraioli, vittima innocente della camorra, ha sottolineato come la vera emergenza dell’Italia siano le mafie, che “non sono un fenomeno ineluttabile e dobbiamo darci un termine affinché scompaiano”. “Se non ci liberiamo dalle mafie ...