LumiDolls | abbiamo visitato la casa di appuntamenti con sex doll di Torino

(Di giovedì 30 agosto 2018) Ha fatto scalpore l’annuncio dell’apertura adi, la primapercon sexdato un’occhiata in anteprima agli ambienti che dal 3 settembre ospiteranno non bambole gonfiabili, né sex robot, ma bambole in silicone che riproducono in modo piuttosto realistico le fattezze di donne e uomini. Il marchioera già presente a Barcellona e Mosca e ora arriva in Italia per volontà di un gruppo di amici. Qui si può far sesso con sette diverse bambole e con il bambolo Alessandro, a partire da 80 euro per mezz’ora. Un’idea assurda? Non molto se si considera cheè stata presa letteralmente d’assalto dalle prenotazioni dei clienti dopo l’annuncio dell’apertura. “Siamo pieni per settimane, salvo qualche piccola eccezione.clienti che hanno prenotato anche dal Veneto e la maggior parte hanno scelto la mattina o il ...