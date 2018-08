Luigi Di Maio | Antonio Di Pietro lo umilia dopo la minaccia di denuncia | ' Lo querelo io

Ilona Staller contro Luigi Di Maio/ Cicciolina contro il Grande Fratello vip : "Partecipano tutti e non..." : Ilona Staller - meglio nota come Cicciolina - è veramente arrabbiatissima. L'ex attrice a luci rosse si è scagliata contro Luigi Di Maio e il Grande Fratello Vip, ecco perché!(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:50:00 GMT)

Omicidio Regeni - Luigi Di Maio : “Al-Sisi ha detto che Giulio è uno di loro - arriveremo alla verità” : "Auspico che entro la fine dell'anno si possa arrivare a una svolta e che il prima possibile ci possa essere l'incontro tra le autorità giudiziarie, si deve accelerare per arrivare alla verità. Al-Sisi nel corso del vertice ha detto che Giulio Regeni è uno di noi", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio, in visita ufficiale a Il Cairo, al termine dell'incontro con il presidente egiziano Al Sisi.Continua a leggere

Taglio vitalizi - Ilona Staller contro Luigi Di Maio : “Mi ha messo alla gogna - gli chiederò i danni” : "Luigi Di Maio mi ha fatto diventare il simbolo dello spreco, mi ha messo alla gogna e ora sui social mi massacrano. Sono stanca, quelli che mi hanno insultato li denuncerò uno per uno. E sto valutando di chiedere al vicepremier i danni", ha dichiarato Ilona Staller, in arte Cicciolina, al settimanale Oggi, affrontando la questione del Taglio dei vitalizi parlamentari.Continua a leggere

Luigi Di Maio va in Egitto - 'lo prendono tutti per il c***' : pesci in faccia - lui ride : Se Di Maio avesse un minimo di pratica del mondo, avrebbe seguito la linea prudente tenuta da tutti i suoi predecessori di governo in visita ad al Sisi, Gentiloni, Minniti, persino Alfano: prudenti ...

Oliviero Toscani fotografa Luigi Di Maio per Forbes Italia : “Simpatico - ma è un pivello. Si è fatto fregare da Salvini” : Il fotografo Oliviero Toscani racconta dell'incontro che ha avuto con il vicepremier Luigi Di Maio: "Era il 24 luglio, un sabato. Ci siamo visti al Ministero. Ci siamo dati del tu. C'era un quadro di Depero in ufficio e non sapeva neanche chi fosse. Parla bene, è molto più fresco di quelli tristi che c'erano prima. Ovvio che Calenda è più preparato. Di Maio è un pivello".Continua a leggere

Luigi Di Maio - l'ultima barzelletta del vicepremier grillino : si fa umiliare pure da Tria : È da giorni che il vicepremier Luigi Di Maio agita la minaccia contro l'Unione europea di non adempiere ai versamenti dovuti per contribuire al bilancio comunitario, così come il presidente del ...

Luigi Di Maio lo promette : Reddito di cittadinanza per tutti già nel 2019 : Di Maio pronto a violare le regole dell’Europa e promette il Reddito di cittadinanza per il 2019, anche in deficit sforando il tetto del 3% “Voglio realizzare subito le tre misure principali del contratto di governo: superamento della Fornero, Reddito di cittadinanza e flat tax”. E’ quanto assicura, in una intervista a il Fatto quotidiano, Luigi di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro. Per quanto riguarda i vincoli di ...

Luigi Di Maio - cresce la fronda M5s di Roberto Fico : 'Matteo Salvini alimenta l'odio' : ... ma la verità è che nel Movimento 5 Stelle intorno a Roberto Fico si stanno radunando di nuovo tutti i malpancisti e i grillini tendenti a sinistra, che vedono come fumo negli occhi la politica della ...

Crollo ponte Morandi - Luigi Di Maio attacca i Benetton : “Prenditori sostenuti dalla politica - chi ha siglato la convenzione verrà denunciato” : Il vicepremier Luigi Di Maio attacca Aspi e Benetton: "Se chi ha fatto la concessione regalo ad Autostrade e chi non l'ha annullata ha causato un danno alle casse dello Stato sarà denunciato alla Corte dei conti per danno erariale: siamo già al lavoro per questo. E parlando di trasparenza: chiediamo ai Benetton di pubblicare i nomi di tutti i politici e tutti i giornali finanziati nel corso di questi anni".Continua a leggere

Luigi Di Maio : "I Benetton pubblichino i nomi di politici e giornali che hanno finanziato" : "Fuori i prenditori dallo Stato" ha scritto il vice premier Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle. Nel post torna parlare degli intrecci tra i concessionari dello Stato e quella che definisce "mala politica dei vecchi partiti". "Chi stava al governo li ha sempre protetti", scrive ancora Di Maio citando una frase dell'ex segretario del Pd Matteo Renzi. "I privilegi dei prenditori vengono pubblicati e saranno eliminati", affermam chiedendo per ...

Qual è il futuro dei media tradizionali secondo Luigi Di Maio : L'agenda dei media è sempre più dettata dalla domanda che dall'offerta. Gli utenti sono abituati a piattaforme personalizzabili su misura dei loro interessi ed è a queste esigenze che i mezzi di comunicazione tradizionali devono sapersi adattare, se vogliono sopravvivere. È uno dei passaggi più interessanti della lunga intervista che verrà pubblicata sul numero di settembre dell'edizione ...

Luigi Di Maio - pugnalate a raffica : 'Salvini lo conoscevamo...' - il grillino umilia lui e Orban : Brividi lungo la schiena del ministro dell'Economia Giovanni Tria . Ma è proprio su Salvini che Di Maio regala vere pillole di veleno. 'Con Viktor Orbán non vogliamo avere niente a che fare - precisa ...

Luigi Di Maio : “Voglio il reddito di cittadinanza subito - anche a deficit. Possiamo sforare il 3%” : In un'intervista concessa al Fatto Quotidiano, il vicepremier Luigi Di Maio rilancia l'introduzione del reddito di cittadinanza e dichiara di essere disposto a sforare i parametri europei pur di approvarlo in fretta: "Io voglio realizzare subito le tre misure principali del contratto di governo: superamento della legge Fornero, reddito di cittadinanza e flat tax. ,Stiamo lavorando alla legge di bilancio. Se per raggiungere i nostri obiettivi ...