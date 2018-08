Lombardia | da Regione 12 mln per impianti sportivi

Smog : da Regione Lombardia 6 mln a pmi per sostituzione veicoli commerciali : Milano, 25 ago. (AdnKronos) - E' stato approvato in giunta regionale della Lombardia il bando da 6 milioni di euro per l'acquisto di nuovi veicoli a uso commerciale a basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie imprese, che hanno sede operativa in Lombardia. Il provvedimento rient

Lombardia : da Regione 7 - 5 mln contro barriere architettoniche : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - Oltre 7,5 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche nelle abitazioni o nei condomini in Lombardia. Li ha liquidati l'assessorato regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità, destinando i fondi a 1.887 cittadini disabili. Gli stanziamenti, pr

La Lombardia si conferma prima regione esportatrice anche per il 2017 : Dal Rapporto annuale "L'Italia nell'economia internazionale 2017-2018" dell' ICE " Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, giunto quest'anno alla 32° edizione, emerge che le esportazioni ...

Regione Lombardia - la giunta approva stanziamento per installare telecamere negli asili nido : La Regione Lombardia stanzierà 600mila euro per l’installazione di telecamere negli asili nido, mentre altri 300mila saranno destinati alla formazione degli operatori che lavorano in queste strutture e a iniziative di prevenzione dei maltrattamenti dei bambini. Lo prevede un progetto di legge approvato dalla giunta guidata da Attilio Fontana e intitolato ‘Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micro nidi’. Dopo l’ok ...

Regione Lombardia - la buona notizia dei contraccettivi gratuiti per under 24 : Quanti italiani usano la contraccezione? Secondo il Contraception Atlas 2018 poco più del 50%. In Belgio e in Francia si arriva al 90%, in Spagna e in Portogallo al 70% circa e in Irlanda al 65%. Sono passati più di 40 anni dalla legge 405 del 1975 sui consultori familiari, forse la più visionaria e rivoluzionaria in tema di salute pubblica. E la meno applicata. Negli anni seguenti, la distribuzione e la diffusione dei consultori familiari sono ...

Lombardia : Bussolati (Pd) - da Regione risorse non sufficienti per smog : Milano, 30 lug. (AdnKronos) - “Rispetto al passato Regione Lombardia comincia a fare dei passi avanti, allineandosi alle misure antismog prese dal Comune di Milano che si sono rivelate quelle vincenti. Ma ancora è drammaticamente indietro soprattutto sul fronte delle risorse stanziate”: è il comment

Lombardia : da Regione 4mln euro per ciclo integrato acque : Milano, 30 lug. (AdnKronos) - "Esprimo soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio regionale della Lombardia dell’emendamento all’assestamento di bilancio fortemente voluto dal Gruppo Lega e che ho avuto l'onore di presentare, che permetterà di sbloccare 4 milioni di euro per migliorare

Regione Lombardia stanzia 600mila euro per le telecamere nei nidi - Fontana : "Contro i maltrattamenti" : I fondi in una legge ad hoc. Il governatore: "Troppi episodi inaccettabili". Altri 300mila per formazione di operatori e famiglie. I contributi su base volontaria

Lombardia : Consiglio Regione approva rendiconto 2017 : Milano, 30 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il rendiconto generale dell’esercizio finanziario regionale del 2017, che registra un miglioramento del risultato di gestione di circa 615 milioni di euro. Il rendiconto è stato approvato con 39 voti favorevoli e 27 contrari. Il disavanzo a fine 2017 è quantificato in circa 1.015 milioni, rispetto ai 1.630 milioni della gestione 2016. Il rendiconto, ha ...

Lombardia : domenica 29 in palazzi Regione porte aperte con mattoncini Lego : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - Una giornata speciale all’insegna del gioco, della creatività e del divertimento. domenica prossima 29 luglio, dalle ore 14 alle 2, con ultimo ingresso alle ore 21, Palazzo Pirelli apre le sue porte ai bambini e alle famiglie, che nell’occasione potranno salire allo Spa

