Blastingnews

: Live Bologna-Inter: probabili formazioni e info tv-streaming - antoniettacana : Live Bologna-Inter: probabili formazioni e info tv-streaming - cremoninivocals : 'Più li guardo, più li canto, più li ascolto Più mi convincono che il tarlo della vita è il nostro orgoglio Ma ques… - DBonacorsi : Oggi in diretta su TRC, canale 15 digitale terrestre, streaming web su -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Sabato alle 18.00, l'affronterà ilallo stadio Dall'Ara. Entrambe le squadre vengono da un inizio di campionato per nulla esaltante ed hanno voglia di riscatto. La squadra di casa così come i nerazzurri, punta a raccogliere i primi tre punti della stagione. La partita, partendo da questi presupposti, risulta essere già molto importante, per cui vale la pena non perdersene neppure un minuto. Vediamo subito dove vederla in tv ee quali sono le. Direttatv-sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport Serie A anche in HD, per cui per poter guardare la sfida, bisogna essere abbonati alla pay tv che da quest'anno trasmette anche in digitale tramite Smart Cam o decoder abilitato alla visione. Per quanto riguardo loil match sarà disponibile anche sull'applicazione Sky Go riservata agli abbonati Sky ...