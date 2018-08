L'Indice italiano delle azioni siderurgiche continua sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi - -5 - 12% - : Scambi al ribasso per l' indice siderurgico a Piazza Affari , mentre mostra un'intonazione debole l' indice EURO STOXX . L' indice italiano delle azioni siderurgiche scivola a quota 38.269,85 in ...

In vendita l'Indice del settore costruzioni italiano - -1 - 12% - - scambi al ribasso per Astaldi : Teleborsa, - Andamento depresso per il settore costruzioni a Milano, nonostante un andamento in frazionale rialzo dell'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials si ...

Seduta molto negativa per l'Indice italiano delle azioni siderurgiche - -2 - 17% - - perde molto Tenaris : Teleborsa, - Rosso per l'indice siderurgico a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto la giornata a quota 39.247,22 con una ...

L'Indice italiano delle azioni siderurgiche interrompe la serie di tre rialzi consecutivi - -1 - 58% - : Teleborsa, - L'Indice siderurgico a Piazza Affari continua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dalL'Indice EURO STOXX. L'Indice italiano delle azioni siderurgiche ha ...

L'Indice dei servizi di consumo italiano chiude in alto - +1 - 65% - - guizzo positivo per Juventus : Teleborsa, - Si muove a passi da gigante il comparto servizi di consumo a Piazza Affari che fa anche meglio delL'indice EURO STOXX, con un guadagno di 421,26 punti, archiviando la giornata a quota 25.

In vendita l'Indice del settore costruzioni italiano - -0 - 96% - - andamento negativo per Salini Impregilo : Teleborsa, - andamento depresso per il settore costruzioni a Milano, nonostante un andamento in frazionale rialzo dell'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials si ...

L'Indice italiano delle azioni siderurgiche in territorio positivo - +1 - 20% - - brillante l'andamento di Intek Group : Teleborsa, - Scambi al rialzo per L'indice siderurgico a Piazza Affari, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalL'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 40.

L'Indice del settore costruzioni italiano in territorio positivo - +1 - 25% - : Teleborsa, - Scambi in rialzo per il settore costruzioni a Milano che segue l'andamento prudente evidenziato dall'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto ...

Andamento positivo per l'Indice italiano delle azioni siderurgiche - +1 - 16% - - exploit di SOL : Teleborsa, - Andamento positivo per l'indice siderurgico a Piazza Affari, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 39.661,34, con ...