L' FPS free-to-play Dirty Bomb è ora disponibile

(Di giovedì 30 agosto 2018) Lo shooter-to-è rimasto in versione beta per anni ma ora finalmente ènella sua versione 1.0.Come riporta Rock Paper Shotgun, il gioco è ambientato in una Londra nel caos dopo un disastro nucleare, il giocatore dovrà scegliere tra 23 mercenari hight tech e portare la sua squadra alla vittoria. Possiamo descrivere il titolo come un mix tra Counter-Strike e Team Fortress 2.Pur non essendo il titolo competitivo del momento,è ancora abbastanza giocato, con server popolati nella maggior parte della giornata. Le due modalità principali sono Objective e Stopwatch, in cui si devono completare una serie di obiettivi, con la nuova versione è inoltre stata aggiunta una modalità molto simile ad Execution di Counter-Strike, una sola vita e duee da disinnescare.Read more…