Lexus RC - Con il Model Year 2019 strizza l' occhio alla LC

quattroruote

: #Day1 Ciak si gira! #Lexus sfila sul red carpet della 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica con il… - Lexus_Italia : #Day1 Ciak si gira! #Lexus sfila sul red carpet della 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica con il… - lorenzihub : La NX è la prima suv di lusso disponibile solo con motorizzazione ibrida, grazie alla sua linea sportiva, all'uso d… - AnnaBoraschi : RT @Lexus_Italia: #Day1 Ciak si gira! #Lexus sfila sul red carpet della 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica con il #NuovoUX Hy… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Lapresenterà al Salone di Parigi la coupé RC. La sportiva giapponese è stata aggiornata nel design e nei contenuti ispirandosisorella maggiore LC e sarà in vendita entro la fine dell'anno in Europa. Il restyling ispiratoLC. Presentata per la prima nel 2014, la RC è stata rivista adottando paraurti e gruppi ottici anteriori rinnovati, che si ispirano ai più recentili del marchio premium del gruppo Toyota. Le stesse modifiche tornano anche al posteriore, con un taglio inedito dei fari e nuove canalizzazioni aerodinamiche integrate nel paraurti. Per la carrozzeria sono previste undici tinte, tra cui le nuove Flare Yellow e Sky Blue, inoltre l'allestimento F Sport adotta dettagli specifici di finitura e nuovi cerchi di lega da 19".Nuovi colori e finiture per l'abitacolo. Gli interni rappresentano uno degli elementi chiave ...