L’ex Miss Italia è fuori forma? Dopo essere ingrassata 15 chili adesso è così Fisico

L’ex nunzio in America chiede le dimissioni del Papa : Roma. L’ex nunzio negli Stati Uniti Carlo Maria Viganò accusa il Papa di aver coperto per anni (cinque, per la precisione) le nefandezze del cardinale Americano Theodore McCarrick e per questo ne chiede le dimissioni. E’ una prima volta nella storia anche questa, dopo la revoca della porpora a un pr

Uruguay - L’ex presidente Josè Mujica annuncia le sue dimissioni dal Senato : “Ho in programma viaggi all’estero” : l’ex presidente uruguaiano José “Pepe” Mujica ha annunciato che il prossimo 14 agosto lascerà il suo seggio al Senato. In un’intervista al notiziario Telenoche ha spiegato che queste dimissioni sono un “abbandono, forse temporaneo, della politica attiva ma non dalla mia battaglia per le idee”. Le ragioni che hanno spinto “Pepe” – come viene chiamato da amici e militanti del suo Movimento di ...

L’ex ministro Padoan : “Il governo vuole punire l’economia - è la missione di M5s e Lega” : L'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan attacca l'esecutivo M5s-Lega: "La missione del nuovo governo è punire l'economia". Secondo il deputato del Pd l'obiettivo del governo è smantellare, "dall'Ilva al Jobs Act". E sul Decreto dignità voluto da Di Maio afferma: "La logica è quella della proibizione".Continua a leggere

Daniela Ferolla/ L’ex Miss Italia pronta ad una nuova stagione di Linea Verde : tante novità in arrivo : Daniela Ferolla. L’ex Miss Italia pronta ad una nuova stagione di Linea Verde: tante novità in arrivo per l'edizione 2018-2019 del fortunato programma culinario(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Suicidi in Gran Bretagna : anche i due amici d’infanzia dopo L’ex Miss e il fidanzato. 4 casi in meno di un mese : Quello che è accaduto a Blyth, piccola cittadina inglese, sembra la trama di una serie tv: quattro giovani amici di infanzia sono morti Suicidi a meno di un mese l’uno dall’altro. A legare le loro vite non solo l’affetto reciproco, ma anche la depressione, che li ha impedito di affrontare il dolore della perdita, “tutti risucchiati nel nulla da un male oscuro dell’anima”, ha spiegato la fidanzata di uno di loro. Tutto è iniziato con la morte di ...

Nicolò De DeVitiis nel cuore di Eleonora Pedron - L’ex Miss Italia confessa il suo amore per la Iena : “sono felice” : Nicolò De Vitiis ed Eleonora Pedron stanno insieme, a confermare la relazione tra i due proprio l’ex Miss Italia che si confessa felice “La parola amore mi fa paura. La vita mi ha dato troppe batoste. Però, se ci guardate insieme, potete anche non chiedermi se sono felice… perché lo sono”. Così l’ex Miss Italia Eleonora Pedron confessa il suo amore per la Iena Nicolò De Vitiis. L’ex compagna di Max Biaggi ha parlato per ...