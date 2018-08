Lewandowski e gli altri grandi del Bayern

Rummenigge : "Lewandowski non si muove - non cediamo i migliori. CR7? Non spendiamo quei soldi per un 33enne" : Karl-Heinz Rummenigge. Getty Images Irremovibile, "anche di fronte a offerte mostre superiori ai 100 o 150 milioni". Karl-Heinz Rummenigge, a.d. del Bayern Monaco, ha così ribadito una volta di più "l'...