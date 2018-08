L’Europa di Salvini &C è quella austroungarica | nulla di più lontano dagli interessi

Missione Sophia - ministri Difesa dell’Ue dicono no a modifiche. Trenta : ‘L’Europa non c’è’. Salvini : ‘Vedremo se continuare’ : La Missione EunavForMed Sophia non cambia, le regole d’ingaggio rimangono invariate: i migranti salvati nel Mediterraneo continueranno a essere portati in Italia. E’ il risultato della due giorni di consiglio informale dei ministri della Difesa europei a Vienna. Ora Roma ripone le proprie residue, flebili speranze nella riunione dei titolari dei ministeri degli Esteri dell’Unione che si terrà tra oggi e domani, sempre nella ...

Diciotti - commissione Ue “Albania? Serve il consenso dei migranti”/ Ultime notizie - L’Europa blocca Salvini : Diciotti, commissione Ue “Albania? Serve il consenso dei migranti”. Ultime notizie, l’Europa blocca il patto del ministro dell'Interno Matteo Salvini con i vicini di casa(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:05:00 GMT)

Salvini e Orban - la coppia sovranista delL’Europa : «È un amico». Non solo. «È un eroe». Forse qualcosa di più: «Un compagno di destino». L’altro lo corregge prendendogli il braccio: «Ma solo in senso politico…». Risate. Altra pacca sul braccio. L’internazionale nazionalista è iniziata con un corteggiamento. La sede del primo appuntamento è la più istituzionale possibile (alla faccia del Movimento 5 Stelle che per smarcarsi parlava di «incontro politico e non istituzionale»): la prefettura di ...

Salvini e Viktor Orban vicini a una svolta storica per futuro dell'Europa? Matteo Salvini "gode in Ungheria di un rispetto assolutamente…

Diciotti - Malta a Salvini : «L'Italia non rispetta gli impegni». S’indaga per sequestro di persona. Conte : «L’Europa batta un colpo» : La Valletta replica alle accuse dei ministri dell'Interno e delle Infrastrutture. Intanto la Commissione Ue è al lavoro per trovare una soluzione

Crollo ponte Morandi a Genova : per Matteo Salvini è sempre colpa delL’Europa e degli immigrati : Di fronte a una tragedia italiana Mattteo Salvini continua a prendersela con gli immigrati e con l'Europa, ballando di post in post alla ricerca di trenta denari. Il Ministro dell'Interno evita ogni ragionamento più lungo di un tweet e preferisce la fantastica invenzione di nemici immaginari da cui Lvi ci salverà.

“In autunno lo faremo - checché ne dica L’Europa”. La promessa di Salvini : “Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare anche alcuni numeri scelti a tavolino a Bruxelles, che molti paesi Ue ignorano bellamente”. Lo dice Matteo Salvini, intervistato dal ‘Corriere della Sera’. “Noi – spiega Salvini – metteremo al centro la crescita e ...

L’Europarlamentare Schlein : “Da Salvini delirio di onnipotenza - la Libia non è porto sicuro” : ?Salvini, in pieno delirio di onnipotenza, cerca di sostituirsi anche all’autorità giudiziaria italiana, che in maggio, respingendo il ricorso contro il dissequestro della nave della ONG Proactiva Open Arms aveva stabilito che la Libia non è considerabile un porto sicuro secondo gli standard internazionali.»: l'europarlamentare Schlein risponde alla richiesta di Salvini. «In Italia, ad ascoltare Conte e Salvini, sembra che ci siano due ...