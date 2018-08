Lenovo Smart Essentials | il produttore cinese si tuffa nel mondo “smart home”

Xiaomi e Lenovo potrebbero essere al lavoro su smartphone 5G con CPU Qualcomm : Stando alle ultime indiscrezioni, Xiaomi e Lenovo starebbero lavorando su smartphone animati da un processore di prossima generazione di Qualcomm L'articolo Xiaomi e Lenovo potrebbero essere al lavoro su smartphone 5G con CPU Qualcomm proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Watch X Plus ufficiale : un gran bel smartwatch in vendita da oggi : Il Lenovo Watch X Plus è una versione migliorata del modello lanciato nei mesi scorsi e che introduce uno speciale "meccanismo svizzero" L'articolo Lenovo Watch X Plus ufficiale: un gran bel smartWatch in vendita da oggi proviene da TuttoAndroid.

Motorola One : Ecco i nuovi super smartphone economici di Lenovo : nuovi smartphone Motorola in arrivo domani 2 agosto. Motorola One e Motorola One Power saranno due dispositivi con Android 8.1 Stock e display dalle dimensioni generose Motorola One: Ecco i nuovi super smartphone economici di Lenovo Motorola ha in programma un evento domani a Chicago, nella sua sede principale, dove potrebbe presentare diversi dispositivi tra […]

Motorola One : Ecco i nuovi super smartphone economici di Lenovo : nuovi smartphone Motorola in arrivo domani 2 agosto. Motorola One e Motorola One Power saranno due dispositivi con Android 8.1 Stock e display dalle dimensioni generose Motorola One: Ecco i nuovi super smartphone economici di Lenovo Motorola ha in programma un evento domani a Chicago, nella sua sede principale, dove potrebbe presentare diversi dispositivi tra […]

Lenovo affila le lame : “Lanceremo il primo smartphone con Snapdragon 855 e 5G” : Il vice presidente Lenovo ha detto via Weibo che l'azienda sarà la prima a presentare un telefono con Snapdragon 855 ed il supporto al 5G L'articolo Lenovo affila le lame: “Lanceremo il primo smartphone con Snapdragon 855 e 5G” proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Smart Display : lo schermo intelligente con assistente vocale : Annunciato al CES 2018 di Las Vegas, il Lenovo Smart Display è ora pronto a debuttare sul mercato. Si tratta di uno schermo interattivo da posizionare in casa, al cui interno è stato inserito il noto assistente...