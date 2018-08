Lenovo Legion | le nuove schede video RTX di NVIDIA in arrivo sulla linea da gaming

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 agosto 2018) Durante l’E3 di Los Angelesaveva presentato un importante restyling del branddedicato ai PC da, ma quello che si era notato fin da subito era l’assenza di versioni dotate di GPU di livello medio-alto sia nella lineup desktop che notebook. Mancanza motivata, secondo alcune voci, dall’attesa della nuova generazione didi. In occasione di IFA 2018,ha annunciato l’delle nuovissime GPU GeForce RTX di, fresche di presentazione meno di 10 giorni fa durante il Gamescom, sulle due famiglie di desktop. Per il TowerT730, a partire da novembre faranno il loro debutto sui listini europei varianti dotate della RTX 2070 e della RTX 2080, con prezzi rispettivamente a partire da 1999€ e 2699€. In Italia invece si dovrà aspettare qualche mese di più: il loroè previsto per il primo trimestre ...