Legionella | morto un anziano milanese durante le vacanze in Trentino

(Di giovedì 30 agosto 2018) Un decesso e complessivamente 46 casi da inizio anno sono i numeri dellain. Unoriginario di Milano ènei giorni scorsi – ma la notizia è stata diffusa solo oggi – mentre si trovava in vacanza ad Andalo. L’uomo è stato colpito dal batterio annidatosi in un fisico già debilitato. L’uomo era stato ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Un secondo caso, conclusosi positivamente dopo un lungo ricovero ospedaliero, aveva colpito un secondo turista anche lui alloggiato nella struttura ricettiva della localita’ montagna della Val di Non dove si era verificato il caso mortale dell’lombardo. L'articolounleinMeteo Web.