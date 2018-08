Lega | Siamo solidali con Andreuccetti e ci dissociamo da Fancelli

Giorgia Meloni : 'Il centrodestra siamo solo noi e la Lega' : E' rimasta, forse, l'unica vera sponsor del centrodestra, Giorgia Meloni . Forse perchè il suo, seppur piccolo, è rimasto l'unico vero partito di , centro, destra d'Italia. Ma lo è anche on ...

Barcolana 2018 - “Siamo tutti sulla stessa barca” : il manifesto della regata di Trieste fa arrabbiare la Lega. Ma la Rete lo difende : “We are all on the same boat”, “Siamo tutti sulla stessa barca“. Così si legge sul manifesto della discordia firmato da Marina Abramovic per la cinquantesima edizione della tradizionale regata velica internazionale. Nell’immagine, la stessa Abramovic regge una bandiera su cui sventola il messaggio – il cui riferimento è alla questione migranti – che ha scatenato le polemiche. “Inaccettabile, di ...

Moavero : "Anche noi siamo stati migranti". Lega insorge : ... una tragedia immensa, una ferita profonda che l'Italia ricorda con la solenne Giornata del Sacrificio del Lavoro, in onore di tutti i lavoratori italiani ovunque nel mondo. Ci inchiniamo davanti ...

Fico : 'Vie Legali per migranti e stop alla Tav. Noi siamo diversi da Salvini' : Governo ultime notizie - Le ultime sul governo e sulla politica italiana - Diretta , aggiornare la pagina per le ultime news, Mercoledì 8 agosto ore 08.50 Fico: 'siamo diversi da Salvini: vogliamo vie legali per i migranti e stop Tav' . 'Le vie legali ...

Fico : “Siamo diversi da Salvini - diciamo no alla Tav e sì a vie Legali d’accesso per i migranti” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, sottolinea le differenza tra le due forze che compongono il governo: M5s e Lega. "Restiamo ben distinti e alternativi", afferma ribadendo il suo 'no' alla Tav e l'idea di assicurare "vie legali di accesso" per i migranti contro il trafFico di esseri umani: "Un'immigrazione controllata e sostenibile può portare benefici per tutti".Continua a leggere

Tap e Tav - crepe nel governo M5S-Lega. Salvini : «Non possiamo dire no» : Il leader della Lega si schiera a favore del gasdotto pugliese che porta il gas azero: «Fa risparmiare il 10% sul costo dell’energia». Di Battista dal Messico attacca Lega e M5S, al quale chiede di restare se stesso nelle sue battaglie simbolo. È lui che marca stretto la base su Tap e Tav: «Opere del tutto inutili»...

Rai - il consigliere Laganà 'Il governo minaccia rastrellamenti - non siamo parassiti'. Fnsi 'Con M5S-Lega liste di proscrizione' : ROMA. Tensione altissima in casa Rai, dopo le ultime nomine del governo per il cda e la scelta di Marcello Foa come presidente. Indicazione che però richiede, per essere valida, la ratifica da parte ...

De Laurentiis - ci risiamo : “la Lega è incapace - fa schifo - guardate la Coppa Italia…” : De Laurentiis col coltello tra i denti contro la Lega, stavolta nel mirino del presidente del Napoli sono finiti i calendari di Coppa Italia “Questa è l’ultima grande affermazione dell’incapacità professionale della Lega, di chi pensa queste stupidaggini. Se giochiamo l’ultima partita dell’anno il 29 dicembre con tanti giocatori che partono per il Sudamerica. Come è possibile giocare subito al rientro dal ...

De Laurentiis protesta con la Lega «Pensiamo a Darmian in prestito» : Non era presente ieri in piazza Madonna della Pace per la presentazione ufficiale del suo Napoli, ma Aurelio De Laurentiis è tornato protagonista dai microfoni di Radio Kiss Kiss per fare il...

Atletica - il Legale di Schwazer : 'Siamo convinti di manipolazioni' : 'I nostri periti di parte ci dicono che ci sono anomalie pesanti sulle urine di Alex Schwazer'. Lo afferma il suo legale, l'avv. Gerhard Brandstaetter, che però non vuole commentare notizie su ...

Tour de France – Dopo la caduta di Nibali - Brent Copeland valuta le vie Legali : “siamo stati danneggiati” : Brent Copeland, team manager della Bahrain-Merida, valuta le vie legali Dopo la caduta che ha condannato Nibali all’esclusione del Tour de France 2018 Vincenzo Nibali ha detto addio al Tour de France 2018 a causa dell’infortunio rimediato durante la dodicesima tappa. Una caduta causata da un contatto con un tifoso ha procurato allo Squalo dello Stretto la frattura della decima vertebra. Uno smacco per l’Italia e per ...