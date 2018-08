Lega Nord replica al Pd | ' Un formidabile assist'

Pensioni d'oro - dossier Lega : "Tagli colpiscono nord e donne"/ Brambilla smonta il piano del M5s : Pensioni d'oro, dossier Lega: "Tagli colpiscono nord e donne". Ultime notizie, il consigliere Alberto Brambilla smonta il piano del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 09:50:00 GMT)

‘Ndrangheta - Saviano a Salvini : “Lega non l’ha capita. Per anni ha offeso tutto il Sud. Ma i soldi della mafie vanno a Nord” : “Chieda scusa, ministro, in nome di un partito che ha governato nei territori settentrionali maggiormente infiltrati dalle mafie senza mai chiudere le porte al potere criminale nel Nord Italia. Lo faccia per tutti gli anni in cui il suo partito ha negato l’esistenza delle mafie al Nord, credendo fosse un fenomeno nato da terroni corrotti e incivili, circoscritto all’arretrato Meridione“. Roberto Saviano torna ad attaccare la Lega ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : appello a Mattarella contro la Lega Nord - accusata di razzismo (14 agosto) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: appello a Mattarella contro il razzismo e la Lega Nord. Serie B a 19 squadre, c'è il calendario ma i club sono sul piede di guerra (14 agosto 2018)(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Annuncio razzista sul trenord - la madre del passeggero chiede l'intervento di Mattarella : "Mio figlio linciato per colpa della Lega" : A partire dal Facebook di 'Lega - Salvini premier', minacce e ingiurie. La donna: "Fatto politico che riguarda la nostra democrazia, potrebbe succedere a chiunque"

Salvini : “Forza Italia scelga tra Lega del futuro e Renzi del passato. La capotreno Trenord andrebbe premiata” : Difende la capotreno che ha offeso gli zingari e chiede a Forza Italia di scegliere: o con lui o con il Pd di Matteo Renzi. Dopo la decisione di correre da soli alle regionali in Abruzzo, Matteo Salvini torna a parlare dell’unità del centrodestra. E lo fa da Lesina, in Puglia, dove ha innaugurato la nuova sede del Carroccio. “A livello locale governiamo bene tanti comuni, non è la Lega ad aver cambiato idea nelle ultime settimane: è ...

Pd : Qual è la posizione della Lega Nord sul CIE ad Albenga? : In politica i cavilli non sono sufficienti ad esprimere con forza la propria posizione». «Ora la Consigliera dirà di non accettare insegnamenti dagli altri: ma cara Porro, dovresti preoccuparti di ...

La rivolta del Nordest : "La Lega ci ha svenduto per il decreto Di Maio" : 'Risponderemo con i fatti', ha aggiunto il viceministro leghista dell'Economia, Massimo Garavaglia. 'Accogliamo di buon grado l'apertura', ha dichiarato il presidente di Confindustria Veneto, Matteo ...

Lega Nord trentino - consiglio comunale trento : Le proposte PER LA pianificazione di alcune aree della città con attenzione alle soluzioni ... : ... cosa che corrisponde al nostro modo di fare politica. In questo assestamento di bilancio si è comunque dovuto intervenire secondo i limiti dettati dai tempi tecnici dei lavori pubblici, ovvero ...

Sky Tg24 - la terra dei fuochi del nord. Aumentano gli incendi di rifiuti tra smaltimenti ilLegali ed eco-mafie : Gli incendi di rifiuti sono un fenomeno in costante crescita nelle regioni del Nord Italia. Dal Friuli Venezia Giulia fino al Piemonte, passando per la Lombardia, sempre più spesso si verificano roghi di immondizia, tanto che il fenomeno ha i contorni di una vera e propria “terra dei fuochi del Nord”. Lo racconta un’inchiesta di Sky Tg24, a cura di Diletta Giuffrida, in onda oggi 14 luglio 2018, all’interno delle principali edizioni del tg. Le ...

Sondaggi politici SWG : Lega Nord sopra il 30 per cento - area di governo quasi al 60 : I recenti Sondaggi politici dell'istituto SWG vedono la Lega Nord ancora al primo posto, davanti al Movimento 5 Stelle. Il partito di Matteo Salvini, secondo le ultime indicazioni, raccoglie il 30,5 per cento, in crescita dello 0,7 per cento rispetto alla rilevazione della precedente settimana. Dalle elezioni del 4 marzo scorso, la Lega è cresciuta di oltre 13 punti percentuali, un risultato che in pochi si sarebbero aspettati alla vigilia del ...

Lega - per gli iscritti due tessere diverse : una per il nord e una per il sud : Una Lega sola dalle Alpi alla Sicilia? Non proprio. Perchè in tema di tesseramento la formazione guidata da Matteo Salvini taglia (ancora) la penisola in due: a nord c'è la Lega per l'Indipendenza della Padania, mentre a sud c'è la Lega per Salvini premier. La vicenda emerge da una storia raccontata dal giornale online Tpi: quella di due fidanzati iscritti entrambi alla Lega. Lei a Milano e lui a Taranto. --Le tessere che hanno ricevuto non sono ...

Rimborsi Lega Nord - i giudici della Cassazione : “Bossi dica dove sono i 49 milioni di euro” : "Sarebbe onere dell'imputato indicare al pm dove indirizzare le ricerche per rinvenire i fondi allo stato non rinvenuti in disponibilità della Lega Nord, ma, secondo il ricorrente, esistenti", scrive la Cassazione sottolineando la piena legittimità dell'azione intentata contro l'ex leader della Lega Nord, Umberto Bossi.Continua a leggere

La sentenza sulla Lega? Eccessiva - dice Nordio - ma anche una lezione a Salvini : Il punto decisivo è il “rapporto pertinenziale” menzionato a pagina sette della sentenza della seconda sezione penale della Cassazione, presieduta dal giudice Matilde Cammino, che ha accolto il ricorso del pm di Genova contro la Lega del vicepremier Matteo Salvini. Secondo la Suprema Corte, qualsias

Sequestro fondi Lega Nord - Salvini : riguarda fatti di 10 anni fa : "Quei 49 milioni di euro non ci sono, posso fare una colletta, ma è un processo politico che riguarda fatti di 10 anni fa su soldi che io non ho mai visto". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'...