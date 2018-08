Le donne e il calo della libido | «Per evitarlo devono fare sesso con tanti uomini»

UOMINI E donne/ Marianna Acierno rivela ciò che pensa di Paolo Crivellin e Angela Caloisi (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Emanuele Mauti ha una nuova fidanzata? La segnalazione che conferma e l'annuncio di Sonia Lorenzini (Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:56:00 GMT)

Dossier Viminale - delitti in calo del 9 - 5%. Meno omicidi ma nel 37 - 6% dei casi le vittime sono donne : Meno delitti (del 9,5%), Meno omicidi (-14%), Meno furti (8,7%) e rapine (-11%). Migliorano ma restano alti i numeri sulla violenza di genere. Sul totale degli omicidi lo 37,6% riguarda le donne, circa un terzo. Numeri che peggiorano in ambito familiare, arrivando al 68,7%. Quando ad uccidere sono partner o ex partner le vittime femminili superano l’85% degli omicidi. È questa la fotografia sulla delittuosità del ministero degli Interni, ...

Uomini e donne/ Angela Caloisi e Paolo Crivellin : convivenza e un grande progetto in arrivo! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Angela Caloisi e Paolo Crivellin pronti alla convivenza: e in arrivo anche un altro grande progetto per la coppia!(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI E donne/ Paolo Crivellin e Angela Caloisi - Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi al top (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, amore a gonfie vele per Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Le coppie del trono classico sempre più amate dai fans.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Paolo Crivellin ha avuto un incidente in moto - in ospedale/ Uomini e donne - Angela Caloisi : “Non è grave!" : Paolo Crivellin ha avuto un incidente in moto; l'ex tronista di Uomini e Donne preoccupa le estimatrici, Angela Caloisi rassicura tutti: “Nulla di grave!”.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:03:00 GMT)

Uomini e donne/ "Giordano Mazzocchi? È molto simile a me" : parla Angela Caloisi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mario Serpa, dopo la rottura con Claudio Sona, potrebbe essere il nuovo tronista del trono gay? L'appello dei fan a Maria De Filippi(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 21:43:00 GMT)