Lazio | Inzaghi può sorridere | biancocelesti in prima fascia ai sorteggi

Lazio - Inzaghi deve scegliere per l'Europa ed escludere un difensore : Inzaghi deve scegliere. Per l'Europa League deve consegnare entro il 3 settembre la lista dei giocatori, e ci sono valutazioni e scelte da fare. Come riporta Il Corriere dello Sport, bisognerà escludere almeno un giocatore, probabilmente in difesa. Il problema di fondo riguarda Luiz Felipe: il brasiliano è infortunato in questo momento, ma non è alla Lazio da due anni ...

La Lazio non ingrana ed Inzaghi pensa ad una novità tattica : le ultime da Formello : Lazio, il tecnico Simone Inzaghi alle prese con qualche novità di formazione per sparigliare un po’ le carte dopo l’inizio zoppicante La Lazio in questo inizio di stagione, ha dovuto affrontare gare molto impegnative, ma di certo non si può dire che abbia convinto. Il tecnico Simone Inzaghi è tra quelli non soddisfatti di quanto visto e dunque sta pensando a qualche mossa per variare il trend laziale, dando imprevedibilità al ...

Lazio : mai così male negli ultimi anni - ma i precedenti fanno ben sperare Inzaghi : La Lazio non otteneva due sconfitte nelle prime due giornate dalla stagione 2006/2007, ma quell'anno i biancocelesti raggiunsero la Champions

Lazio - Inzaghi non cambia idea : si va avanti con lo stesso modulo : TATTICA Lazio - Non cambia idea, Simone Inzaghi, come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico piacentino non ha intenzione di cambiare modulo: si andrà avanti col 3-5-2. P oche palle gol create ...

Lazio - Inzaghi deve correre ai ripari : il 2018 è un incubo : Un 2018 da buttare via, con un evidente calo di rendimento. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi deve correre rapidamente ai ripari: cinque partite consecutive senza vincere per la Lazio, le ultime tre della scorsa stagione e le prime due della nuova. E' la striscia negativa più ...

Juve-Lazio - Inzaghi : 'Non sono soddisfatto. Con certi avversari serve dare di più' : ... comincia questo campionato in salita: "Non si può essere soddisfatti, in determinate partite abbiamo l'obbligo di fare di più - spiega Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport nel dopo partita - ...

Lazio - Inzaghi : 'Non sono soddisfatto - dovevamo fare di più' : È un Simone Inzaghi deluso quello che, dai microfoni di Sky Sport, commenta la sconfitta della sua Lazio all'Allianz Stadium. 'La partita è stata sbloccata da un gran gol di Pjanic, ma in determinate ...

Lazio - Inzaghi non è soddisfatto poi un commento sul ‘nervoso’ Milinkovic-Savic : Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio dopo il ko contro la Juve, ecco le indicazioni di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “Non sono soddisfatto, la Lazio ha l’obbligo di fare di più. Abbiamo giocato due partite discrete e contro Napoli e Juventus non basta. Siamo stati leggeri e sbagliati molti passaggi. E’ vero che la partita è stata sbloccata da un grande goal di Pjanic, ma si deve fare di più. Milinkovic nervoso? E’ ...

Lazio - Inzaghi : "Non sono contento. Milinkovic? Non posso dare colpe solo a lui" : "Non sono soddisfatto, abbiamo l'obbligo di fare di più", è un Simone Inzaghi corrucciato quello che si mostra ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in casa della Juve . Per il tecnico, infatti, con Napoli e Juve "abbiamo fatto due partite discrete, ma con queste squadre non basta. Siamo stati leggeri, sbagliando tanti ...

Lazio - Inzaghi : 'Giocato bene - ma dovevamo fare di più. Volevamo un calendario diverso' : Simone Inzaghi , allenatore della Lazio , ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: ' Non sono soddisfatto, abbiamo fatto due partite discrete, ma con Napoli e Juventus non basta . Siamo stati troppo leggeri, abbiamo sbagliato dei passaggi ...

Lite Lotito-Inzaghi - il ds della Lazio Tare svela l’accaduto : Lite Lotito-Inzaghi, in casa Lazio ha tenuto banco il ben noto video del battibecco tra il presidente ed il tecnico “Chi conosce il nostro presidente sa che c’è un rapporto tale che con lui succede spesso, anche con me, ma dopo due minuti ricevi un’altra telefonata e tutto è stato dimenticato. Così è stato anche tra lui e Simone Inzaghi”. Lo dice il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, tornando nel pre-partita ...

Juventus Lazio 2-0. Avvertite Inzaghi - il campionato è cominciato : Juventus Lazio 2-0. Avvertite Inzaghi, il campionato è cominciato – È finita come doveva finire. La Lazio ha dovuto incontrare nelle prime due partite del campionato le prime due in classifica alla fine del campionato scorso. Un danno o un regalo ai biancazzurri? Chi lo sa, lo vedremo nelle prossime gare, quando le avversarie di Inzaghi non saranno il Napoli e la Juve. È finita 2-0 per i bianconeri, bravi a imbrigliare i tentativi sterili ...

Serie A Lazio - i convocati di Inzaghi per la Juventus : ROMA - Il tecnico della Lazio , Simone Inzaghi , ha diramato la lista delle convocazioni in vista della gara di oggi pomeriggio, ore 18, in casa della Juventus . C'è Marusic, mentre non figurano in ...

Probabili formazioni / Juventus Lazio : più assenti per Inzaghi. Quote - novità live (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Lazio: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Big match all'Allianz Stadium, campioni d'Italia pronti a sfidare i biancocelesti(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:27:00 GMT)