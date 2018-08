Lazio | gli abbonamenti raddoppiano ma non decollano | fermi a quota 19mila

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : fiducia a Inter e Lazio : Domani, il match di San Siro tra Milan e Roma darà il via alla terza giornata del campionato, l’ultima prima della pausa dedicata alle nazionali. L’Inter va a caccia di punti al “Dall’Ara”, dopo le deludenti prestazioni offerte finora. Impegno apparentemente semplice quello della Juventus, in trasferta a Parma contro i neopromossi ducali. La Fiorentina vuole dare seguito al successo Interno dello scorso turno, ...

Lazio - Inzaghi deve scegliere per l'Europa ed escludere un difensore : Inzaghi deve scegliere. Per l'Europa League deve consegnare entro il 3 settembre la lista dei giocatori, e ci sono valutazioni e scelte da fare. Come riporta Il Corriere dello Sport, bisognerà escludere almeno un giocatore, probabilmente in difesa. Il problema di fondo riguarda Luiz Felipe: il brasiliano è infortunato in questo momento, ma non è alla Lazio da due anni ...

Lazio - 'premio di produzione' per un centrocampista : i dettagli : RINNOVO LEIVA - Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Lazio conta di prolungare il contratto per un'altra stagione, ritoccandogli lo stipendio da 2,2 milioni a 2,5 milioni netti l'anno: ...

Lazio - Wallace : 'Voglio incorniciare la maglia di Ronaldo' : Così il Corriere dello Sport-Stadio ha descritto la prestazione di Wallace , capace di anestetizzare il talento di Cristiano Ronaldo nella sua prima recita in bianconero allo Stadium. Una partita ...

Lazio - riprendono gli allenamenti : torna Patric - ancora fuori Berisha : Dopo le 24 ore di riposo concesse da Inzaghi, i biancocelesti tornano ad allenarsi a Formello. Inzaghi deve fare i conti anche con l'infermeria

Lazio - Wallace : 'Conserverò la maglia di CR7'. Luis Alberto : 'Con il lavoro tutto arriverà' : 'Wally il muro'. E' stato soprannominato così, Fortuna Wallace, dopo Juventus-Lazio. Il motivo? Il brasiliano ha fermato Cristiano Ronaldo alla prima partita all'Allianz Stadium. Con l'infortunio di ...

Lazio : mai così male negli ultimi anni - ma i precedenti fanno ben sperare Inzaghi : La Lazio non otteneva due sconfitte nelle prime due giornate dalla stagione 2006/2007, ma quell'anno i biancocelesti raggiunsero la Champions

Juventus - Lazio la seconda migliore di sempre come share su Sky Sport HD : L'anticipo della seconda giornata di Serie A Juventus-Lazio, che ha visto l'esordio casalingo di CR7 concluso con la vittoria dei bianconeri per 2-0 e trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A HD (disponibile su satellite, digitale terrestre, fibra, in streaming su Sky Go e NOW TV) è stata visto da 1 milione 669 mila spettatori medi complessivi, con una share del 13,3%. La gara dell'Allianz Stadium trasmessa anche in 4K HDR per ...

Napoli - Lazio su DAZN - suggerimenti per migliorare esperienza di streaming : Un sabato tutto da seguire, quello che inaugura la seconda giornata della Serie A. Si comincia all'Allianz Stadium di Torino alle ore 18.00 quando va in scena la Juventus di Ronaldo alla prima in casa contro la Lazio. Alle 20.30 poi il big-match del San Paolo Napoli-Milan con il primo scontro da avversario del Milan per Carlo Ancelotti dopo l’addio nel 2009, match speciale per l’allenatore azzurro come per Reina e Higuain. Buona la ...

DAZN/ Problemi con lo streaming? 5 consigli per vedere Juventus-Lazio e Napoli-Milan : Il pentalogo degli esperti di DAZN per godersi al meglio le partite di calcio. I prossimi appuntamenti sono previsti per oggi: Juventus-Lazio (ore 18) e Napoli-Milan (20.30).(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 12:40:00 GMT)