“L’avete uccisa | assassini” Muore a 10 settimane di vita in una stanza d’albergo

(Di giovedì 30 agosto 2018) Una coppia che aveva finalmente realizzato un sogno, quello di mettere al mondo la loro bambina e diventare genitori. E che però era stata fin da subito messa nel mirino dai servizi sociali a causa dell’instabilità tanto della madre quanto del padre, alle prese con dei gravi problemi che non erano mai riusciti a lasciarsi alle spalle. Una storia che, purtroppo, è finita nel peggiore dei modi per una bambina di soli 10, abbandonata in unad’hotel su un seggiolone, legata, senza nessuno intorno che potesse ascoltare le sue lamentele. Come riportato dal Mirror i genitori erano usciti a bere e si erano ubriacati, dimenticando la piccola all’interno della camera per ben 15 ore. Quando sono tornati finalmente sui loro passi era già troppo tardi: davanti a loro, il corpo senzadella bambina.Tutto è successo nella ...