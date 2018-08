Laura Boldrini | Salvini riesce a fare un miracolo | ' Stavolta io sto con il ministro'

Per Laura Boldrini la sinistra italiana ha bisogno di un big bang : “Bisogna fare un anno zero, un ‘big bang ’ della politica di sinistra . E una volta compiuto questo, ricominciare a costruire qualcosa di contemporaneo e capace di attrarre giovani”. L’implosione forse è già avvenuta, ora è il momento di una esplosione dei valori e delle “passioni” della sinistra : quella che propone l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. ...

Per Laura Boldrini la sinistra italiana ha bisogno di un big bang : ... che vada di pari passo con anche un'armonizzazione in materia migratoria, che adesso non è competenza dell'Unione europea,; una politica ambientale seria che riporti al centro gli impegni presi a ...