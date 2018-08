L' attesissimo Spelunky 2 ha una finestra di lancio e un nuovo trailer

eurogamer

(Di giovedì 30 agosto 2018) Con la sua particolare anima roguelike/platform,è uno dei grandi successi indie degli ultimi anni, un progetto che non poteva non essere ulteriormente ampliato con un vero e proprio sequel.2, come riportato da VG247.com, ha un nuovissimoe, cosa ancora più interessante, unadi(seppur piuttosto vaga). Mossmouth e BlitWorks hanno confermato che il gioco sbarcherà su PC e PS4 nel corso del 2019 e che ovviamente proporrà delle novità a livello di gameplay come il fatto che ogni livello avrà quello che viene definito un secondo strato. Questo secondo strato proporrà un "twist" più interessante ai livelli casuali del gioco e si va ad unire all'interessantissima fisica dei liquidi che trasformerà acqua o lava in elementi da sfruttare o temere durante le nostre esplorazioni.