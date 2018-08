Lara Zorzetto tronista ufficiale di Uomini e Donne | tutte le curiosità

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : chi sono i tronisti? Spuntano Gianpaolo Quarta e Lara Zorzetto (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico: chi sono i nuovi tronisti? Dopo Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, Spuntano Gianpaolo Quarta e Lara Zorzetto.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Lara Zorzetto cambia look prima di Uomini e Donne : le FOTO : Uomini e Donne: Lara Zorzetto diventa mora prima del Trono Classico? Una nuova avventura si potrebbe aprire per Lara Zorzetto, divenuta famosa grazie alla partecipazione a Temptation Island. L’ex fidanzata di Michael infatti potrebbe essere una delle papabili troniste della nuova edizione di Uomini e Donne, sempre che non trovi l’amore prima dell’inizio delle registrazioni. E quale gesto migliore per inaugurare questa ...

Lara Zorzetto sarebbe la nuova tronista di Uomini e Donne : la conferma di Alberto Dandolo : Sono giorni di fuoco per tutti i telespettatori del trono classico di Uomini e Donne che hanno to l'ultima edizione di Temtation Island, trasmessa su Canale 5. Il pubblico del famoso people show condotto da Maria De Filippi è curioso di scoprire i nomi dei prossimi tronisti che siederanno sul trono della nuova edizione. La prima registrazione del trono classico avra' luogo il 29 agosto con la presentazione ufficiale dei volti che occuperanno la ...

Raffaella Mennoia conferma Lara Zorzetto sul trono di U&D : A spopolare online nel corso delle ultime ore è l'indiscrezione secondo la quale una degli indiscussi protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island è stata ufficialmente confermata nel cast dell'attesa e nuova edizione di Uomini e donne, il celebre format di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La suddetta indiscrezione è stata riportata nel nuovo numero del magazine Oggi. Da ex-fidanzata a tronista: la conferma sull'ingaggio di Lara ...

Lara Zorzetto Tronista : la frase sconvolgente di Raffaella Mennoia : Lara Zorzetto protagonista della quinta edizione di Temptation Island, potrebbe diventare la nuova Tronista di Uomini e Donne. La dichiarazione che ha rilasciato Raffaella Mennoia a tal proposito, è sconvolgente! Ecco perchè! E’ ormai risaputo che Raffaella Mennoia rappresenti il braccio destro di Maria De Filippi. L’autrice di Uomini e Donne in queste ore, ha dichiarato attraverso il settimanale curato da Alberto Dandolo, ...

Uomini e Donne : Lara Zorzetto sul trono - la smentita dell’autrice tv Raffaella Mennoia : Uomini e Donne: Lara Zorzetto candidata al trono? In questi giorni è stata data come notizia ufficiale che l’ex fidanzata Di Michael De Giorgio di Temptation Island sarebbe andata sul trono. In queste ore è arrivata la smentita da parte di Raffaella Mennoia autrice tvdei programmi di Maria De Filippi. Lara Zorzetto non sarà tronista: parla Raffaella Mennoia Cosa è successo dunque? Come mai la ragazza che è ormai diventata famosa per la sua ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia : Lara Zorzetto non sarà tronista : Raffaella Mennoia smentisce: Lara Zorzetto non sarà tronista Da una parte viene confermata, dall’altra smentita. A quanto pare Lara Zorzetto, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, non sarà tronista di Uomini e Donne. In serata è arrivata, attraverso un post su Instagram Stories, la smentita da parte di Raffaella Mennoia: “Scusate ma dove avete letto che Lara farà Uomini e Donne? Do you rinco?” Con queste ...