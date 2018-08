L’anno scolastico riparte con gli aventi diritto

scuolainforma

: #Scuola, pubblicati i dati degli scrutini per l'anno scolastico 2017/2018: alla secondaria di II grado il 22,4% deg… - MiurSocial : #Scuola, pubblicati i dati degli scrutini per l'anno scolastico 2017/2018: alla secondaria di II grado il 22,4% deg… - FrontieraRieti : Comune di Rieti, le modalità per ottenere il rimborso sui libri scolastici ------------------------------ L'assesso… - ComuneCisterna : Pubblicazione delle graduatorie per l’iscrizione all’Asilo nido comunale – anno scolastico 2018-2019… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Anno () nuovo, storia vecchia: le graduatorie aggiuntive ancora non sono pronte, e forse lo saranno per ottobre. Parliamo degli elenchi aggiuntivi del sostegno e dei nuovi abilitati inseriti in coda con precedenza sulla terza fascia. Come funziona l’avente? Un contratto fino all’aventecomporta quanto segue: non si è a conoscenza della durata dell’incarico, … L'articolo L’annocon gliproviene da Scuolainforma.