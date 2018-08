Lamborghini Aventador SVJ e SVJ63

Aventador SVJ : svelata la Lamborghini di serie col V12 più potente di sempre : La nuova generazione dell'iconica Lamborghini con motore V12: 770 CV, trazione integrale e sistema a 4 ruote sterzanti. Va...

Lamborghini Aventador SVJ - la nuova padrona del Nurburgring : Sembra che la conquista del record per le auto stradali sul circuito del Nurburgring stia diventando un affare privato del Gruppo Volkswagen. Meno di un anno fa, infatti, la Porsche 911 GT2 RS aveva migliorato di 5 secondi il tempo della Lamborghini Huracan Performante. Ma nelle scorse settimane il primato è tornato a Sant’Agata Bolognese, grazie alla nuova Lamborghini Aventador SVJ che è stata più veloce di circa due secondi e mezzo. Il ...

Lamborghini Aventador SVJ - ha 770 Cv il Toro del record al Nürburgring : ... si tratta della Lamborghini più prestazionale di sempre, arrivata alla Monterey Car Week , California, col primato di vettura 'di serie' più veloce al mondo sul circuito del Nürburgring . ...

Lamborghini Aventador SVJ - La SuperVeloce diventa Jota : La Lamborghini ha scelto una delle kermesse più eleganti al mondo per presentare la sua auto più performante di sempre, la Aventador SVJ. La regina del Nürburgring è stata infatti svelata in California durante la Monterey Car Week al The Quail, A Motorsport Gathering ed è già ordinabile con un prezzo di partenza, tasse escluse, di 349.116 euro: in Italia la sportiva arriverà così a costare almeno 425.921 euro Iva inclusa. 770 CV e 0-100 km/h in ...

Lamborghini Aventador SVJ - La Super Veloce diventa Jota : La Lamborghini ha scelto una delle kermesse più eleganti al mondo per presentare la sua auto più performante di sempre, la Aventador SVJ. La regina del Nürburgring è stata infatti svelata in California durante la Monterey Car Week al The Quail, A Motorsport Gathering ed è già ordinabile con un prezzo di partenza, tasse escluse, di 349.116 euro: in Italia la sportiva arriverà così a costare almeno 425.921 euro Iva inclusa. 770 CV e 0-100 km/h in ...

Lamborghini - Nuovi dettagli della Aventador SVJ : "Lamborghini Aventador SVJ. Non crederete ai vostri occhi". Con queste parole la Casa di Sant'Agata Bolognese presenta la sua nuova supersportiva, un modello che ancor prima di essere svelato ha già conquistato il titolo di automobile di serie più veloce di sempre al Nürburgring. Il nuovo teaser mostra per la prima volta la sportiva senza veli anticipandone di qualche settimana il debutto che potrebbe essere fissato per la Monterey Car ...

Lamborghini Aventador - La SVJ per la prima volta senza veli : "Lamborghini Aventador SVJ. Non crederete ai vostri occhi". Con queste parole la Casa di Sant'Agata Bolognese presenta la sua nuova supersportiva, un modello che ancor prima di essere svelato ha già conquistato il titolo di automobile di serie più veloce di sempre al Nürburgring. Il nuovo teaser mostra per la prima volta la sportiva senza veli anticipandone di qualche settimana il debutto che potrebbe essere fissato per la Monterey Car ...

Lamborghini - +11% le consegne nei primi sei mesi. 8.000 Aventador in 7 anni - 11.000 Huracan in 4 - è record : SANT'AGATA BOLOGNESE - Nei primi sei mesi del 2018 sono state in totale 2.327 le vetture che Automobili Lamborghini ha consegnato in tutto il mondo, con un aumento dell'11% rispetto allo...

Lamborghini Aventador SVJ : i segreti del record : La nuova Lamborghini Aventador SVJ, la cui presentazione è prevista per il prossimo 24 agosto - ha conquistato il record sul giro delle vetture di serie al Nurburgring-Nordschleife, registrando un ...

Lamborghini Aventador SVJ : è lei la nuova regina del Ring : 3 Che ormai il NürburgRing sia diventato territorio di record, e di test pre-produzione, per le case automobiliste è risaputo. A partire dal 2015 infatti sono stati fatti registrare svariati tempi in categorie diversissime tra loro. Un esempio di questa diversita' lo si può cogliere dal tempo fatto registrare dalla Skoda Kodiaq RS per le SUV a 7 posti da un lato, mentre all'estremo opposto troviamo il tempo della Porsche 911 GT2RS ...

Lamborghini Aventador SVJ : incredibile record sul giro al Nurburgring [VIDEO] : L’Aventador SVJ percorre il mitico e pericoloso tracciato del Nordschleife in soli 6:44,97 minuti La nuova Lamborghini Aventador SVJ, la cui presentazione è prevista per quest’estate, ha conquistato il record sul giro delle vetture di serie al Nürburgring-Nordschleife, registrando un tempo di 6:44,97 minuti. L’Aventador SVJ, ancora in versione camouflage e guidata dal pilota ufficiale Lamborghini, Marco Mapelli, ha affrontato la ...

Lamborghini Aventador SVJ - La SVJ è la nuova regina del Ring : Sono bastati 6 minuti, 44 secondi e 97 centesimi alla Lamborghini Aventador SVJ per conquistare il nuovo record assoluto del NürburgRing tra le vetture di serie. Ancor prima di debuttare sul mercato la sportiva di Sant'Agata ha così iniziato a far parlare di sé battendo il primato conquistato lo scorso settembre dalla Porsche 911 GT2 RS. Due secondi in meno della Porsche. Aspirato contro turbo, V12 contro flat six, Sant'Agata Bolognese ...

Lamborghini Aventador SV Jota : a caccia del record tra i cordoli dell’Inferno Verde [VIDEO] : I collaudatori si sono messi al volante della Lamborghini Aventador SV Jota per battere il record sul giro del mitico Nurburgring I Costruttori automobilistici internazionali continuano nei tentativi di battere i record sul giro della pista del Nurburgring. Tra le supercar, l’ultima ad aver battuto questo ambito record è stata la Porsche GT2 RS grazie ad un tempo incredibile pari a 6’47”3. Ora però, la Casa del Toro sta facendo di tutto ...

Lamborghini Aventador SVJ - La sportiva scende in pista al Ring : L'attesa per la nuova versione estrema della Lamborghini Aventador volge al termine. Dopo la presentazione del restyling con la Aventador S, la Casa italiana esce infatti allo scoperto divulgando un teaser della nuova SVJ, erede della precedente SV, pronta a rivedere al ribasso il tempo sul giro al NürburgRing. La SVJ pronta per un nuovo record. Oltre alla conferma della sigla, che riprende quella storica del prototipo su base Miura realizzato ...