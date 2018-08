Lacrime Atalanta | eliminazione immeritata in Europa League contro il Copenhagen | fatali

calcioweb.eu

(Di giovedì 30 agosto 2018) Si è concluso l’ultimo turno diprima dell’inizio della fase a gironi, sono scese in campoche hanno dato vita ad una partita equilibratissima e che ha confermato le indicazioni della gara d’andata. Nel complesso il doppio match può essere considerato come sfortunato per la squadra di Gasperini, anche oggi i nerazzurri vicini al gol in diverse occasioni in particolar modo con il solito Papu Gomez, pericolosissimo anche su calcio di rigore. Meglio l’dunque nei primi 90 minuti e partita che non si sblocca, si va si supplementari. Nei successi 30 minuti succede poco o nulla, Gollini quasi mai impegnato e poche occasioni pericolose. Si va ai supplementari ed a fare festa è il Copenaghen, pesanti gli errori di Cornelius e Gomez. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ...