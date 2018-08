ilfattoquotidiano

La Turchia censura John Wayne: niente più film western Usa dopo le sanzioni di Trump

(Di giovedì 30 agosto 2018) Da una parte lee le minacce di Donald, dall’altra il nuovo anti-americanismo di Erdogan. In mezzo – a pagarne le conseguenze – gli appassionati turchi dia stelle e strisce che non potranno vedere piùsul piccolo schermo. L’ultima vittima dello scontro frontale trae Stati Uniti è proprio il cinema di Hollywood. Dallo scorso fine settimana, sul primo canale della tv di stato Trt è stata sospesa la programmazione che ogni domenica mattina prevedeva le pellicole classiche deidi cowboy Usa. La decisione è arrivatal’acuirsi delle frizioni tra i due ex alleati. Anche se non c’è nessun link ufficiale tra le due questioni, i media locali sono sicuri che dietro la scelta del primo canale della televisione di Stato ci sia la nuova ondata di anti-americanismo di Recep Tayyip Erdogan. Un’insofferenza figlia ...