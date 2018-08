La Toscana alla svolta dell’industria 4 0

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per temporali nel nordovest : La Sala operativa unica della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per pioggia e temporali forti in riferimento a Lunigiana, Versilia e le foci del Serchio e dell’Arno. Un peggioramento delle condizioni Meteo causerà isolate precipitazioni, anche temporalesche, sulle zone nord occidentali: i fenomeni sono attesi nelle zone indicate a partire da stanotte fino a domattina. A partire da ...

Idee viaggi - vacanze in Toscana : alla scoperta di San Giminiano e le sue torri medievali : Delle originarie 72 torri oggi ne restano solo 14, sufficienti comunque per dare un tocco di fascino unico al borgo medievale molto amato dai turisti di tutto il mondo. Dichiarata Patrimonio dell' ...

Idee viaggi - vacanze in Toscana : alla scoperta del Borgo di Arcidosso : Il suo immenso e prezioso patrimonio storico-artistico e letterario è unico al mondo e in ogni stagione dell'anno attira milioni di turisti da tutto il mondo. Campagna Toscana Photo credits Pixabay ...

Toscana Allerta Gialla Rischio Temporali e Idrogeologico : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità giallo per Rischio Temporali e Idrogeologico Temporali: oggi, mercoledì, possibilità di Temporali sulle zone interne generalmente di breve durata, ma che localmente potranno risultare anche forti e accompagnati da colpi di vento e grandinate. Non si escludono locali sconfinamenti sulla fascia costiera centro-settentrionale ma con bassa probabilità. Le zone di Allerta e ...

Eccedenze alimentari. Dalla Toscana 200 mila euro per progetti di raccolta e redistribuzione : La Regione Toscana mette a disposizione degli enti del terzo settore 200 mila euro per progetti di raccolta e redistribuzione

Bomba d’acqua a Grosseto : camping allagato/ Maltempo in Toscana - annullata seconda prova del Palio di Siena : Bomba d’acqua a Grosseto: camping allagato. Maltempo in Toscana, annullata la seconda prova del Palio di Siena. Tanta paura a Principina a Mare per un albero crollato su un camper(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 12:20:00 GMT)

Il maltempo sferza la Toscana : acquazzone con allagamenti a Firenze - alpinisti bloccati sulle Apuane : Giornata di maltempo in Toscana, dove un forte temporale, con vento e pioggia, che si è abbattuto nel tardo pomeriggio a Firenze, ha portato nel centro della città anche la grandine. E’ accaduto dopo le 19. Fenomeni temporaleschi stanno interessando in maniera sparsa tutta la provincia di Firenze, con cumulati che hanno raggiunto i 20 millimetri in quindici minuti alla stazione “Il Palagio” e 40 mm in un’ora alla Nave di ...

Maltempo - caos in Toscana : allagamenti a Volterra - nubifragio a Cortona e disagi nei trasporti : Forte Maltempo in Toscana, interessata da allagamenti e nubifragi in diverse zone della Regione. In particolare è stata colpita Volterra (Pisa) in seguito a un forte temporale che si è abbattuto sulla città etrusca. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per gestire l’emergenza. Sono stati effettuati già più di 20 gli interventi effettuati dai pompieri. In particolare le squadre della protezione civile stanno ...

Ambiente - Toscana : le sponde del lago di Bilancino passano alla Regione : Passa alla Regione Toscana le sponde del lago di Bilancino in Migello (Firenze): è stato sottoscritto dalla stessa Regione, dal Comune di Barberino di Mugello, da Ait e Publiacqua l’accordo che permetterà alla Regione di avere la proprietà che fino ad oggi apparteneva ai 14 Comuni che all’epoca formavano il consorzio che esegui’ l’opera. L’atto, spiega la Regione, “dà un futuro chiaro per il lago di Bilancino, ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per temporali per i pomeriggi di oggi e domani : Infiltrazioni di aria fresca favoriscono condizioni di instabilità e l’arrivo di locali temporali su gran parte della Toscana nei pomeriggi di oggi, giovedì 26 luglio e domani, venerdì 27 luglio: la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo sulle zone interne di tutta la regione a partire dalle ore 13 di giovedì fino alle 20 e poi dalle 13 di domani, venerdì, sempre fino alle 20. Nel pomeriggio di ...

Ambiente : dalla Regione Toscana 1 mln contro i tombamenti dei fiumi : La correzione, l’adeguamento o l’eliminazione dei tombamenti di fiumi e torrenti sono gli obiettivi del nuovo bando regionale che partirà a breve e che sarà mirato a rimuovere, dove si può, le coperture dei corsi d’acqua in Toscana. La giunta regionale ha approvato le direttive che serviranno a emanare un bando da 1 milione di euro utile a selezionare progetti destinati alla riduzione del rischio idraulico che è legato ai ...

Ancora maltempo in Toscana : allerta gialla della protezione Civile : La protezione Civile della Toscana ha prorogato fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 23 luglio, l'allerta meteo gialla. Ancora piogge e temporali.

Endurance in Toscana - i protagonisti dalla casa umbra Laliscia alla royal house Al Maktoum : Si terrà il 27 luglio nella tenuta di Pisa San Rossore, sotto l'egida del vice presidente, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, la terza edizione del Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, la prestigiosa gara di Endurance, incontro al vertice mondiale dell'ippica, fiore all'occhiello del Toscana Endurance Lifestyle 2018.Al Maktoum è un grande appassionato ...

Maltempo Toscana : allagamenti e alberi caduti a Pisa e Firenze : Pioggia e vento nella notte in Toscana: segnalati numerosi danni in provincia di Pisa, sia sul litorale che nell’entroterra. A causa delle forti raffiche, nei pressi dello stabilimento balneare La Playa a Calambrone, un albero è crollato su un’auto in sosta, senza provocare ulteriori danni a persone o cose. Nell’entroterra il Maltempo ha interessato soprattutto Bientina, Pontedera e Calcinaia dove si sono registrati allagamenti ...