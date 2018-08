La sinistra deve tornare a parlare in maniera chiara e netta

Paolo Gentiloni : “Il Pd non va sciolto - deve rinascere. Il centro sinistra deve tornare a essere vincente” : L'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni non vuole sciogliere il Partito Democratico e pensa più a una sua rifondazione: "Non credo che il Pd sia muto e figurarsi se va sciolto . Quando prendi una scoppola, e noi ne abbiamo prese due, una nel 2016 e una nel 2018 è normale essere ammaccati. Ma oggi è necessario ripartire da un'alleanza per l'alternativa".Continua a leggere

Ballottaggi 2018 - la sinistra ha fallito copiando la destra. Ma per rifondarsi deve guardare all’Europa : Nella politica italiana asservita al bullismo dimostrativo di Matteo Salvini dopo essere stata annichilita per un ventennio dalle gag imbonitorie spacciate per comunicazione da Silvio Berlusconi, in questo susseguirsi di pataccari aureolati da grandi leader, niente eguaglia per delusione e vacuità l’attuale dibattito sull’ipotetica rifondazione della sinistra. Un tema su cui trovi a discettare consiglieri altamente improbabili (e a tutto ...