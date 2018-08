La serva intrepida e neorealista di Cuaròn vale il Leone d' oro

huffingtonpost

(Di giovedì 30 agosto 2018) Si può tifare per und'oro al secondo giorno di Mostra? Per "Roma" di Alfonso Cuaròn, a cinque anni da quel "Gravity" che gli fruttò 7 Oscar, il tifo qui al Lido è plebiscitario. "Roma" (non quella italiana ma l'omonimo quartiere borghese di Città del Messico) è uno straordinario romanzoscritto per immagini, col bianco e nero dei suoi magistrali piani-sequenza, che salda analisi dei rapporti di classe, solidarietà femminile e "cicatrici sociali della storia del Messico", come dice Cuaròn. Ed è prodotto da Netflix, tanto per dire quanto è insensata la guerra di Cannes (ma non di Venezia) contro i nuovi colossi su piattaforma.Con l'amico Guillermo Del Toro (Oscar 2018, che quest'anno presiede la Giuria veneziana) Inarritu e Rodriguez, Cuaròn fa parte del poker di cineasti messicani che hanno ...