La Russia è il primo investitore straniero nell' economia ucraina

Il primo ministro del Belgio contro l'imposizione alla Russia dei valori - : Il premier belga Charles Michel, ritiene che l'Europa non deve cercare di imporre ad altri paesi una copia del sistema democratico, che lei stessa ha creato. "Rappresentiamo qualcosa che non ha ...

ICC - Manchester City k.o. di rigore. Il primo match va al BoRussia Dortmund : TORINO - Un rigore trasformato da Goetze al 28' del primo tempo permette al Borussia Dortmund di battere il Manchester City nel primo match dell' International Champions Cup disputato al Soldier Field ...

Pagelle/ Russia Croazia : i voti della partita (Mondiali 2018 quarti - primo tempo) : Pagelle Russia Croazia: i voti della partita dei Mondiali 2018 valida per i quarti. Tutti i giudizi sul match: protagonisti, migliori e peggiori (oggi 7 luglio)(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:01:00 GMT)

La Francia domina il primo quarto di finale di Russia 2018 : le IMMAGINI più belle del match : La Francia trionfa nel primo quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018, contro l’Uruguay bastano un gol di Varane e uno di Griezmann Il primo quarto di finale tra Uruguay e Francia decreta la prima semifinalista dei Mondiali di Russia 2018. È la squadra di Deschamps ad ottenere uno dei quattro pass per il passaggio del turno. Un gol di Varane e uno di Griezmann mandano ko l’Uruguay orfano di Cavani. Scorri la gallery per ...

Mondiali Russia 2018 – Marquez non resiste! Il primo pensiero di Marc dopo la gara di Assen è la sua… Spagna : L’amore di Marc Marquez per la sua Spagna è troppo forte: il campione della Honda non resiste, prima della conferenza stampa ad Assen la sbirciatina agli ottavi dei Mondiali di Russia è d’obbligo Marc Marquez ritrova la vittoria: dopo i due successi consecutivi di Jorge Lorenzo, lo spagnolo della Honda torna sul gradino più alto del podio e lo fa ad Assen, al termine di una gara spettacolare, con una battaglia costante, dal ...

Pagelle/ Spagna Russia : i voti della partita (Mondiali 2018 ottavi - primo tempo) : Pagelle Spagna Russia: i voti della partita dei Mondiali 2018, valida per gli ottavi di finale. Si affrontano la prima classificata del gruppo B - le Furie Rosse - e la seconda del gruppo A(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Serbia-Russia : media - Putin a Belgrado il primo novembre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mondiali Russia 2018 - shock Germania - impresa Corea del Sud : spettacolo Svezia - dominio contro il Messico e primo posto [FOTO e TABELLONE] : Mondiali Russia 2018 – Si sono concluse le gare valide per la fase a gironi del Girone F dei Mondiali in Russia del 2018, spettacolo da parte della Svezia (la squadra che ha eliminato l’Italia nello spareggio pre-Mondiale), successo nettissimo nel match contro il Messico, 0-3 che non lascia repliche, reti nella ripresa firmate ...

Russia 2018 - Francia e Danimarca passano senza biscotto : è il primo 0-0 dei Mondiali : Cade il tabù 0-0 nel Mondiale in Russia. Tocca a Danimarca e Francia spezzare la striscia di gare con almeno un gol al termine di un match che riservato poche emozioni, specchio del risultato finale e ...

Mondiali Russia 2018 - la Francia ‘controlla’ la Danimarca e chiude il girone al primo posto : orgoglio Perù contro l’Australia [FOTO e TABELLONE] : 1/18 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Uruguay primo nel Gruppo A davanti alla Russia - la Spagna beffa il Portogallo : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Mondiali Russia 2018 – Un primo posto da agguantare - il Belgio si prepara al big match con l’Inghilterra senza Lukaku [GALLERY] : Il Belgio si prepara alla prossima sfida contro l’Inghilterra, out solo Romelu Lukaku ancora alle prese con una leggera distorsione alla caviglia Allenamento a ranghi completi, con la sola eccezione di Romelu Lukaku, per il Belgio in vista della sfida di giovedì contro l’Inghilterra che deciderà il primo posto nel girone G ai Mondiali di Russia 2018. L’attaccante del Manchester United è rimasto precauzionalmente a riposo dopo ...

Russia 2018 - Deschamps guarda al futuro : 'farò turnover per il primo posto' : MOSCA 'Siamo già qualificati, ma non vogliamo aiutare la Danimarca. Il nostro obiettivo è il primo posto del girone, per centrarlo ci andranno bene due risultati su tre, ma non dirò mai e poi mai alla ...

Russia 2018 - Marocco-Spagna 2-2 : clamoroso colpaccio degli iberici - strappano il primo posto all'ultimo respiro : Una pari clamoroso per la Spagna , che viene fermata anche dal Marocco dopo il pareggio all'esordio con il Portogallo. Un 2-2 che comunque regala agli iberici il primo posto nel girone: il Portogallo, ...