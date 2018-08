La Rete ci ha reso soli e il popolo non esiste più

Calenzano - pRete sorpreso in auto con bimba si difende : 'Pensavo avesse 15 anni' : 'Pensavo che avesse 15 anni '. Si è difeso anche così don Paolo Glaentzer , arrestato a Calenzano , Firenze, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una bimba di 10 anni, durante l'...

Calenzano - il pRete sorpreso in auto con una bambina non andrà in carcere : I genitori non hanno collaborato e non escludo che possano fare un po' di teatro raccontando fischi per fiaschi: a titolo di cronaca posso affermare che nelle motivazioni del Tribunale non ci sono ...

Calenzano - niente carcere per il pRete sorpreso in auto con bimba di 10 anni : il gip ha disposto i domiciliari : Non andrà in carcere il prete sorpreso semi nudo mentre era appartato in auto con una bambina di 10 anni a Calenzano, in provincia di Firenze. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Prato Francesco Pallini, che ha sciolto la riserva sulla misura cautelare da applicare a don Paolo Glaentzer, 70 anni, parroco in una chiesa del fiorentino, arrestato lunedì scorso in flagranza. Il magistrato ha respinto la richiesta della ...

Calenzano - pRete sorpreso in auto con la bambina. Il Gip : "No al carcere - resta ai domiciliari" : Respinta la richiesta della procura. Don Paolo Glaentzer, 70 anni, è accusato di violenza sessuale aggravata

PRete sorpreso in auto con una bimba - il papà di lei : “Don Paolo era di famiglia” : Prete sorpreso in auto con una bimba, il papà di lei: “Don Paolo era di famiglia” Il sacerdote ha risposto alle domande durante l’udienza di convalida rimarcando la sua versione: c’erano stati altri contatti con la bambina in passato. Continua a leggere L'articolo Prete sorpreso in auto con una bimba, il papà di lei: “Don Paolo era di famiglia” proviene da NewsGo.

Sorpreso con una bimba - pRete rischia il linciaggio : Firenze. È una storia che ora dopo ora assume contorni sempre più torbidi, quella che vede protagonista un parroco 70enne in servizio a Calenzano, alle porte di Firenze, che lunedì sera è stato ...

PRete sorpreso in auto con bambina : arrestato/ Ultime notizie Calenzano : cardinale Betori lo sospende : Calenzano (Firenze): Prete in auto con una bimba, sorpreso, rischia il linciaggio. Ultime notizie, cosa è successo: 70enne sacerdote accusasto di molestie, è ai domiciliari(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 20:56:00 GMT)

L’uomo che ha sorpreso il presunto pRete pedofilo : “La bimba aveva i pantaloni abbassati” : L'uomo che ha bloccato il presunto sacerdote pedofilo: "La piccola aveva i pantaloni e la maglietta tirati giù e noi abbiamo bloccato il prete". Il religioso ha poi rischiato il linciaggio dalla folla.Continua a leggere

PRete sorpreso in auto con una bimba di 10 anni : arrestato : BOLZANO. Un sacerdote, don Paolo Glaentzer , 70 anni, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 10 anni. Glaentzer è attualmente parroco di una ...

Parla il pRete arrestato : 'Ha preso lei l'iniziativa' : BOLZANO. Don Paolo Glaentzer, il sacerdote arrestato per violenza sessuale ai danni di una bambina di 10 anni , interrogato ieri e difeso dagli avvocati Filippo Bellegamba e Valeria Fontana, avrebbe ...

Calenzano - arrestato pRete di 70 anni : sorpreso da un passante in auto con bimba. “Non era la prima volta” : Un prete 70enne è stato sorpreso da un passante mentre si trovava appartato in auto, semi nudo, con una bambina di 10 anni nel parcheggio di un supermercato. Alcuni residenti della zona, subito avvertiti dell’accaduto, hanno tentato di aggredire il sacerdote, che è stato salvato dall’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche sanitari del 118, per soccorrere la bimba e alcune persone rimaste lievemente ...

Firenze - pRete sorpreso in auto con una bambina di 10 anni : arrestato - : accaduto a Calenzano, comune del capoluogo toscano. L'uomo era in macchina con la piccola quando un passante, insospettito, è intervenuto e ha fatto scendere la bimba e ha dato l'allarme. Il sacerdote ...

Firenze - pRete sorpreso in auto con una bambina di 10 anni : arrestato : Firenze, prete sorpreso in auto con una bambina di 10 anni: arrestato È accaduto a Calenzano, comune del capoluogo toscano. L’uomo era in macchina con la piccola quando un passante, insospettito, è intervenuto e ha fatto scendere la bimba e ha dato l’allarme. Il sacerdote è accusato di violenza aggravata e ha rischiato il ...

PRete sorpreso in auto con una bimba di 10 anni in provincia di Firenze : rischia il linciaggio - poi finisce agli arresti : Avrebbe molestato una ragazzina di 10 anni all'interno di una vettura, quando è stato sorpreso da alcuni cittadini che, una volta allontanata la bambina, avrebbero tentato di aggredirlo. A salvare l'uomo, un Prete di 70 anni, parroco di una chiesa di Calenzano (Firenze), sarebbero stati i carabinieri, intervenuti sul posto. Il fatto è avvenuto attorno alle 22 di lunedì scorso in viale del Pino a Calenzano.Il Prete, che ...