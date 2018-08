' La ragazza dei tulipani' | amore e arte ai tempi del ' 600 con quattro premi Oscar

LA ragazza dei TULIPANI di Justin Chadwick (2017) : La RAGAZZA dei TULIPANI è un ambizioso drammone su passioni e tradimenti, diretto da Justin Chadwick e sceneggiato da Deborah Maggach, anche autrice del romanzo di partenza Tulip Fever. La tentazione dei TULIPANI. Intreccio complicatissimo ambientato nell'Amsterdam del 1636, in pieno fermento artistico-culturale e commerciale (la "febbre" dei TULIPANI), la storia narra le vicende di una giovane orfana (Alicia Vikander), che da ...

Chiede alla ragazza di sposarlo al raduno dei motociclisti : Protagonisti dell'episodio in scena a Casciana Terme sono Maicol Siliquini, autista di Santa Maria a Monte, e Chiara Ventaloro, studentessa

HELENA JANECZEK - “LA ragazza CON LA LEICA”/ Un'opera attuale - specchio dei nostri tempi (Premio Strega 2018) : HELENA JANECZEK con la sua “La RAGAZZA con la LEICA” è la vincitrice del Premio Strega 2018, che è stato assegnato nel Nifeo di Villa Giulia. Le ultime notizie sull'opera(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:17:00 GMT)

Stash dei The Kolors : "Sono stato pestato per difendere una ragazza. Non rimanete zitti e fermi" : "Ho pensato a lungo prima di scrivere questo post, un po' perché non avevo idea di come mettere per iscritto le emozioni e la rabbia, e un po' perché c'è sempre una piccola voce dentro di me che consiglia di non parlare, di lasciar perdere". Comincia con queste parole il racconto che Stash ha deciso di affidare ai social. Come testimoniato da uno scatto nel quale mostra il volto tumefatto, il cantante dei The Kolors è ...

