La popstar Mika è uno degli invitati super vip al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni

(Di giovedì 30 agosto 2018)è stato invitato aldiche si celebrerà l’1 settembre a Noto, in Sicilia. Il cantante, con estrema felicità, ha fatto vedere nel suo profilo Instagram l’invito che gli è arrivato via posta: un cartoncino pop-up che ha definito “davvero meraviglioso”.sono amici di vecchia data perché non hanno interrotto il legame che li unisce da quando sono stati entrambi giudici a ‘X Factor’ e quando nel 2014 hanno collaborato al brano ‘Beautiful Disaster’ andato forte su YouTube e nelle classifiche. ...