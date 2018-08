La polemica tra Trump e il Sudafrica sull' esproprio delle terre ai bianchi

"Solo una donna in gara" - polemica alla Mostra del cinema di Venezia : E' l'accusa lanciata in un articolo pubblicato su 'Hollywood Reporter', a firma di Ariston Anderson e Scott Roxborough...

Ponte Morandi - Autostrade in polemica pubblica il testo della convenzione| : Toti: «Possibile che Autostrade chiami aziende statali per ricostruzione». Da Roma il no ad affidare i lavori al gruppo Benetton |

'Sindaco - venga in curva B' : l'invito degli Ultras dopo la polemica con De Laurentiis : Circola in rete un volantino firmato dagli Ultras della curva B che recita: 'In occasione dell'incontro di calcio Napoli-Milan saremmo lieti di ospitare nel nostro amato settore il primo cittadino ...

Esplode la polemica sulla fuga di investitori stranieri dai nostri Btp : A giugno i titoli italiani posseduti dagli investitori esteri sono scesi di altri 38 miliardi, facendo calare la quota del debito pubblico in mano straniera quasi al 30%. E c'è già chi paventa 'la ...

Toninelli e il selfie al mare con la moglie - esplode la polemica : "Oltraggio alle vittime di Genova" : A una settimana dal crollo del ponte Morandi, il ministro posta una foto con la moglie e con il cappellino della Guardia...

Beni culturali - il ministro Bonisoli propone di impiegare al Mibac gli esuberi del Miur. Ma tra le categorie è polemica : Biblioteche ed archivi sono a rischio chiusura per mancanza di profili professionali specifici? Diverse aree archeologiche e musei sono in crescente difficoltà perché da tempo sottorganico e le Soprintendenze faticano a svolgere il loro lavoro a causa del personale insufficiente? Al problema, noto da anni ma sostanzialmente irrisolto, prova a dare una risposta il ministro Bonisoli. Pensando a nuove corpose assunzioni. Almeno 6mila posti di ...

Messina - polemica al Policlinico : un cartello invita i pazienti a non trascurare l’igiene personale : Al Policlinico di Messina è polemica per un cartello scritto dal primario di Nefrologia, Michele Buemi, che ha ritenuto utile fornire una sorta di decalogo del “buon paziente“. Dietro la porta del suo studio ha appeso un avviso che affermava: “Si informano certi pazienti che lavarsi prima delle visite programmate, cambiarsi la biancheria intima e pulirsi le scarpe dalla terra o altro, prima di entrare, non cancella importanti indizi ...

Travolti dal fiume nel Pollino - 10 morti. polemica sulle guide : “Quelle autorizzate non fanno il tour” : Le prime luci dell’alba hanno illuminato il triste trasporto delle dieci salme dalla palestra di Civita all’ospedale di Castrovillari. È il primo passaggio ufficiale dell’inchiesta aperta dalla Procura calabrese guidata dal procuratore Eugenio Facciolla, che ha ipotizzato i reati di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d’atti ...

Autostrade - incalza la polemica. Governo si spacca sull'ipotesi nazionalizzazione : Teleborsa, - Dopo il disastro di Genova per il crollo del Ponte Morandi, proseguono le indagini per accertare le cause della tragedia del 14 agosto scorso. La Guardia di Finanza ha acquisito nuovi ...

Netflix - pubblicità tra un episodio e l'altro / Abbonati scontenti : scoppia la polemica! : Novità discutibile introdotta da Netflix Italia che potrebbe far disdire l'abbonamento a molti. Una nuova modifica prevede infatti l’aggiunta della pubblicità tra episodi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 22:55:00 GMT)

Un selfie durante i funerali ha innescato la polemica tra Salvini e Frankie hi-nrg : Il rapporto di Matteo Salvini con i rapper italiani è difficile. Anzi, per dirla tutta è pessimo. E dopo Geremitaiz e Murubutu, si unisce al coro anche Frankie hi-nrg, al secolo Francesco Di Gesù, autore di una hit del 1997 - Quelli che benpensano - che descriveva benissimo l'Italia di fine millennio. Ma se gli attacchi al ministro dell'Interno e leader leghista erano stati finora piuttosto generici, ...

Usa : Fda approva prima App contraccettiva - è polemica : Per la prima volta, la Fda americana ha autorizzato la vendita di una App per la contraccezione, scatenando non poche polemiche. L’Applicazione si chiama ‘Natural Cycles‘ e promette un “controllo delle nascite efficace e naturale” attraverso il monitoraggio dei cicli mestruali dell’utilizzatrice, permettendo di identificare, in particolare attraverso la misurazione della temperatura corporea, la fase ...

Ponte Morandi - polemica tra Salvini e Atlantia : Matteo Salvini va all’attacco di Atlantia e in un post pubblicato su Facebook punta il dito contro la holding che controlla Autostrade per l’Italia: “Atlantia (Autostrade) riesce ancora, con faccia di bronzo incredibile e con morti ancora da riconoscere, a parlare di soldi e di affari – scrive il ministro dell’Interno – chiedendo altri milioni agli italiani in caso di revoca della concessione da parte del ...