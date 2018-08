La morte fake del regista Costa Gavras

La fake news della morte del regista Costa Gavras invade la Rete : È morto il regista Costa Gavras . Anzi no. Sta circolando in Rete la falsa notizia della morte del regista greco-francese Costa Gavras . A diffondere la fake - news è stato un tweet pubblicato da un finto profilo Twitter della ministra della Cultura greca Myrsini Zorba, che affermava di aver ricevuto la notizia da Parigi. L’annuncio è stato subito ripreso da molti media internazionali e in breve ha fatto il giro della Rete . Dopo pochi minuti ...

Deputata pd minacciata di morte per aver svelato fake news sui social : Anna Ascani ha denunciato l’accaduto dopo un tweet di un sedicente esponente democratico che si dispiaceva che Salvini e Di Maio non fossero morti nel crollo del ponte a Genova

Crollo ponte Genova - Anna Ascani (Pd) minacciata di morte per aver denunciato una fake news : Anna Ascani, deputata umbra del Pd, ha ricevuto pesanti minacce per aver denunciato il contenuto di una bufala circolata dopo la tragedia del ponte Morandi: un falso esponente del Pd ha pubblicato un post in cui si dispiaceva che a Genova sotto le macerie non ci fossero anche Di Maio e Salvini.Continua a leggere