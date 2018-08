La foto di Tess Holliday sulla copertina di Cosmopolitan celebra la bellezza plus-size

Chiara Ferragni e Fedez - stessa foto prima del matrimonio. Ma le dediche sono diverse : «La vita è difficile...» : Fedez e Chiara Ferragni stanno per tornare a casa: manca una settimana esatta al grande giorno e per la coppia di futuri sposi è giunta l'ora di terminare le vacanze a Ibiza. La nostalgia...

Crollo di Genova - complessità e criticità del ponte spiegate dallo stesso Morandi - foto Tgcom24 : La tragedia di Genova ha innescato grande interesse su temi per addetti ai lavori che diventano, grazie ai social network, di facile fruizione per tutti. Così la pagina Facebook "Ingegneria e dintorni"...

Foggia - la fototessera non gli piace e mette selfie sulla carta d'identità : Che ormai i selfie abbiano sostituito le fotografie classiche questo è assodato. Ma mai a pensare che possano prendere il posto delle foto per i documenti d'identità. Non la pensava così un uomo di 52 anni della provincia di Foggia che ha deciso di sostituire la fototessera della sua carta d'identità con un selfie con tanto di panorama mozzafiato alle spalle.L'uomo è stato denunciato per possesso di documento di identificazione falso dalla ...

Ischia - sostituisce la fototessera sulla carta d’identità con un selfie : fermato : Non era di suo gradimento la fototessera sulla carta d’identità scattata cinque anni prima, per questo un 52enne originario della provincia di Foggia ha pensato di sostituirla con un selfie che lo ritraeva con un panorama alle spalle. Il documento al momento di un check-in in albergo non ha però convinto l’addetto alla reception che ha segnalato l’accaduto alla polizia. La decisione presa in autonomia è costata all’uomo la ...

IL TESSERAMENTO - La Lega di Mastroianni mette le radici anche a Portico di Caserta - Recale e Curti : ecco tutte le adesioni e le foto : La capacità politica da mettere in campo è proprio rappresentata dal saper fare sintesi tra la forza attrattiva della Lega di Salvini e l'attenzione che, sempre, deve essere presente al fine di ...

Michelle Hunziker - prova bikini superata/ foto - dopo vent’anni lo stesso costume : la dedica a Franchino Tuzio : Michelle Hunziker, prova bikini superata, la Fotografia condivisa su Instagram dopo vent’anni: la dedica a Franchino Tuzio e il lungo messaggio della conduttrice.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 10:43:00 GMT)

Ermal Meta / "Ho visto più articoli su due foto mancate al concerto che sul fatto che stessi male" : Ermal Meta torna a scrivere sui social e risponde alle critiche. "Ho visto più articoli su due foto mancate al concerto che sul fatto che stessi male"(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:23:00 GMT)

Sony Xperia XZ3 potrebbe montare la stessa fotocamera di Xperia XZ2 Premium : Un nuovo leak svela la scheda tecnica di Sony Xperia XZ3, svelandoci dettagli sul suo comparto fotografico. L'articolo Sony Xperia XZ3 potrebbe montare la stessa fotocamera di Xperia XZ2 Premium proviene da TuttoAndroid.

Gossip - Martina e Andrea nello stesso appartamento in vacanza ad Ibiza (foto) : Giorni di fuoco per i telespettatori dell'ultima edizione di Temptation Island, il famoso reality show estivo condotto da Filippo Bisciglia. A far discutere il pubblico è Martina Sebastiani, ex fidanzata di Gianpaolo, la quale si sta godendo una rilassante vacanza ad Ibiza. In sua compagnia, oltre a Lara Zorzetto (ex fidanzata di Michael) e ad un'ex tentatore, Marco, c'è l'attraente Andrea Dal Corso (soprannominato Andrew). Quest'ultimo lo ...

