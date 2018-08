La Formula 1 arriva alla Darsena

Formula 1 - Arrivabene : 'La Ferrari deve dare un segno ai tifosi' : 'In Italia c'è il quartier generale della Ferrari, bisogna dare un segno ai tifosi italiani, non solo un ringraziamento'. Così il team principal della Scuderia di Maranello, Maurizio Arrivabene, ha ...

Formula 1 - GP Belgio : Arrivabene sorride ma invita alla calma .'Noi i maghi dell'asciutto - ci vediamo a Monza' : Una vittoria fondamentale in ottica mondiale piloti per la Ferrari di Sebastian Vettel. Ben sette i punti recuperati a Lewis Hamilton e alla sua Mercedes a Spa, grazie alla gara perfetta del tedesco, ...

F2 - Russel : «Vincere il titolo non è fondamentale per arrivare in Formula 1» : ROMA - Vent'anni e tanta voglia di emergere per George Russell. Il giovane collaudatore della Mercedes, impegnato in questa stagione nel campionato di Formula 2, sogna ovviamente il passaggio nel ...

Fiorentina - arriva Fernandes - via Sanchez : Formula - costi e dettagli : Fiorentina, in arrivo il centrocampista richiesto da mister Pioli, la società continua a lavorare al rafforzamento della rosa Edimilson Fernandes sarà il nuovo centrocampista della Fiorentina. Il calciatore del West Ham si appresta a mettersi a disposizione di mister Pioli, l’affare volge al termine sulla base di un prestito oneroso intorno ad un milione di euro con diritto di riscatto a 8,5. Farà invece il percorso inverso il ...

Pjaca-Fiorentina - affare ad un passo : arriva la svolta in merito alla Formula del trasferimento : Fiorentina, Pjaca è in arrivo dopo una lunga trattativa, trovata l’intesa di massima con la Juventus: tutti i dettagli dell’accordo Corvino-Marotta Pjaca è quasi un calciatore della Fiorentina. L’esterno offensivo croato si appresta a fare le valigie e volare in Toscana, dopo che la sua Juventus ha deciso di accettare le nuove condizioni poste da Corvino in merito all’affare. Sembra infatti che il trasferimento si ...

Formula 1 - GP Ungheria. Arrivabene dopo la gara : 'Mondiale lungo - sereni e determinati' : "Il massimo che puoi ottenere è la vittoria, però considerando come eravamo messi e che su questa pista non è facile superare, trovo che tutta la squadra abbia lavorato con determinazione e i piloti ...

Auto : arriva Formula Sae - studenti di ingegneria in gara : Una competizione organizzata da Anfia che richiama laureandi in ingegneria e anche in Economia, dato che uno dei parametri che viene considerato dai giudici è proprio il costo delle varie monoposto. ...

Frosinone - nuova idea sulla trequarti : intanto arriva Sportiello - la Formula dell’affare : Frosinone, arriva Sportiello dall’Atalanta, il portiere difenderà i pali del club frusinate nella prossima stagione Il Frosinone ha preso Sportiello dall’Atalanta, le parti hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. La società laziale però non intende fermarsi e, secondo quanto rivelato da Skysport, avrebbe messo gli occhi su un trequartista da aggiungere alla rosa di ...

Formula 1 - GP Austria. Arrivabene : 'Sei motori Ferrari nei primi dieci'. E punge la Mercedes : E dico, lasciate lasciate divertire Leclerc e lasciate guidare Kimi , che è un campione del mondo. Ordini di scuderia? Oggi avevamo deciso di lasciarli guidare, entrambi hanno lottato tutta la gara". ...