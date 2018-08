La fake news della morte del regista Costa Gavras invade la Rete

Smentita la morte del regista Costa Gavras : fake news diffusa da giornalista italiano : È falsa la notizia della morte del regista greco-francese Costa Gavras. Lo dice il ministero della Cultura greco, affermando che l'account a nome della ministra, che dava la notizia, è un falso. Sull'account fasullo che ha dato la notizia, ripresa dall'AP e da altri media internazionali, è comparso ora un messaggio per il quale il finto profilo è opera "di un giornalista italiano, Tommaso Debenedetti".Costa Gavras ha ...

Corona : “…Vado lì e faccio male”. Furia dopo la fake news sul figlio : Fabrizio Corona: “Sono in…to nero… Non querelo, vado lì e gli faccio male”. La Furia dell’ex re dei paparazzi dopo la diffusione di una fake news sul figlio Carlos Corona è una Furia. A far schiumare di rabbia l’ex re dei paparazzi è stata una fake news diffusa sul web nelle scorse ore da una […] L'articolo Corona: “…Vado lì e faccio male”. Furia dopo la fake news sul figlio proviene da ...

Viganò e le accuse a Papa Francesco/ Gänswein : “Nessuna conferma da Benedetto XVI - è solo fake news” : L'assistente personale del Papa emerito scende in campo smentendo che Ratzinger abbia letto il rapporto Viganò, che ha comunque definito solo fake news(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:10:00 GMT)

Dybala al Real Madrid per 180 milioni/ Notizia lanciata da Olé? In realtà è una fake-news : Dybala al Real Madrid per 180 milioni, ultime notizie: si moltiplicano le voci, ma è davvero Olè ad averle lanciate? Matteo Dotto scopre che si tratta in Realtà di una fake-news.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 23:25:00 GMT)

Usa - Trump accusa anche Google : 'E' truccato - su di me solo fake news' : Secca la smentita da Mountain View: "Non modifichiamo i nostri risultati a favore di alcuna ideologia politica. Non diamo mai ranking ai risultati - spiega ancora la compagnia - per manipolare il ...

Trump dichiara guerra a Google : "Diffonde fake news" : 17.20 - Google non è politicizzato e i risultati delle ricerche "non sono usati per fissare un'agenda politica e non hanno pregiudizi nei confronti di nessuna ideologia politica" ha detto poco fa il portavoce di Google in risposta alle accuse di Donald Trump secondo cui il motore di ricerca di Mountain View diffonde fake news veicolando media che divulgano solo false notizie per la keyword "Trump News".Il nuovo nemico di Donald Trump si ...

'Burioni ucciso dalle BR'. Ennesima fake-news - minacce e odio dei 'no Vax'. Mai così in basso : Ancora il virologo Roberto Burioni nel mirino dei no-vax. Questa volta le minacce di morte al medico, paladino delle vaccinazioni e difensore della scienza, sono arrivate attraverso una finta pagina della newsletter 'Democratica' del Partito democratico, fatta circolare sui social network. "Tornano le Brigate Rosse, ucciso il virologo Roberto ...

Burioni è stato ucciso : fake news dei no-vax/ Ultime notizie : falsificata pagina della rivista del Pd : Burioni è stato ucciso: fake news dei no-vax. falsificata pagina della rivista del Pd, che subito prende le distanze ed esprime solidarietà al virologo. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 20:09:00 GMT)

Trump contro Google : "Su di me mostra solo fake news" : Nuovo affondo del presidente americano Donald Trump questa volta contro Google. In un tweet il tycoon ha accusato il motore di ricerca di essere truccato visto che nei risultati delle ricerche con le ...