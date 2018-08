La condanna dei preti pedofili e il rischio di alimentare l' odio

Affittopoli Roma - la corte dei conti condanna la società di Alfredo Romeo : risarcimento da un milione di euro : Un milione di euro di danno erariale. Almeno 72 immobili del comune di Roma dati in concessione per anni a canone ultra-agevolato, a vantaggio di finte associazioni, istituti religiosi, sindacati e partiti politici (più o meno mascherati) che non ne avevano diritto. Tutto ciò con contratti scaduti e mai rinnovati e con migliaia di euro di morosità non riscosse o addirittura mai contestate attraverso strumenti come il recupero crediti o lo ...

Rom in fuga gettano la slot machine rubata contro l'auto dei carabinieri - poi si schiantano : condannato l'autista : Hanno scaraventato a tutta velocità una slot machine appena rubata contro un'auto dei carabinieri per sfuggire all'arresto. Poi si sono schiantati contro le mura di una villetta di campagna, riuscendo ...

Cosenza - arrestato il boss Luigi Abbruzzese. condannato a 20 anni : era inserito nella lista dei ricercati pericolosi : All’alba di oggi, a Cassano dello Jonio (Cosenza), la Polizia di Stato hanno arrestato il latitante Luigi Abbruzzese, 29enne, inserito nell’elenco dei ricercati pericolosi. L’operazione è stata condotta dagli investigatori dello Sco e delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro, con il supporto della Polizia Scientifica. Abbruzzese è il capo dell’omonima cosca, egemone nella Sibaritide. È stato Condannato in appello a 20 anni per traffico di ...

LULA CANDIDATO PRESIDENTE IN BRASILE/ Partito dei Lavoratori con lui - ma sta scontando una condanna a 12 anni : BRASILE, il Partito dei Lavoratori candida Luis Inacio LULA da Silva alle elezioni presidenziali del 7 ottobre: l'ex PRESIDENTE sta scontando 12 anni di carcere. (Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Genova - crollo ponte Morandi : la Borsa già condanna Autostrade per l’Italia. Ma la società dei Benetton : “Non era pericoloso” : Il verdetto della Borsa è stato immediato e inequivocabile. In scia alla notizia del crollo del viadotto genovese Polcevera sulla A10, il titolo Atlantia, la società dei Benetton che controlla la concessionaria Autostrade per l’Italia, è letteralmente precipitato arrivando a perdere oltre il 10 per cento. Nel suo cinismo, quindi, il mercato ha iniziato subito a fare i conti sui costi che la principale beneficiaria della privatizzazione ...

"Senatrice Taverna - la vostra ignoranza condanna noi medici a piangere la morte dei bambini" : "Quando ero piccola, se c'avevo un cugino con una malattia esantematica, facevamo la processione a casa sua", queste le parole con cui la vicepresidente del Senato Paola Taverna ha acceso ulteriormente la nostrana polemica sui vaccini. Nei giorni scorsi, molti medici hanno risposto alle parole dell'esponente del Movimento 5 Stelle. Nelle ultime ore è giunta un'ulteriore replica: quella della dottoressa modenese Silvia ...

CROTONE - MEDICO AI FAMILIARI - "IL PAZIENTE E' MORTO" : LO PICCHIANO/ Assoanestesisti condanna gesto dei parenti : CROTONE, MEDICO comunica morte PAZIENTE: parenti lo PICCHIANO e aggrediscono anche gli infermieri. Le ultime notizie: due donne denunciate con l'accusa di lesioni(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 00:37:00 GMT)

"Quel ragazzino mentì - non arrivò in Italia da solo" : condannato dal Tribunale dei minori di Bologna : Bologna - Un anno per aver ingannato lo Stato Italiano, mentendo quando disse di essere arrivato solo, di non aver parenti né mezzi, facendo sì che fossero le istituzioni a mantenerlo con circa 77 ...

Fondi Piemonte - ubiquità - politica al bowling e raccolta di scontrini : le spese “eccentriche” dei deputati condannati : Magna magna, ma proprio in senso letterale: se uno scorre gli scontrini che si facevano rimborsare i consiglieri regionali del Piemonte diventati poi deputati, mangiavano ai quattro palmenti. Eppure restavano così in linea da essere incorporei: ordinavano la brioche nel Canavese, ma in realtà erano in Giamaica, chiedevano un cappuccino in un paesino in provincia di Vercelli, ma in realtà erano in Turchia, dormivano in Spagna, ma anche nel ...

Fabrizio Palermo in Cdp - lo scenario catastrofico : 'È l'uomo dei 5 Stelle e...' - l'Europa ci condanna? : Fucili già spianati contro Fabrizio Palermo . Il nuovo amministratore delegato di Cassa Depositi e prestiti è descritto quasi unanimemente come 'uomo del Movimento 5 Stelle ', un tecnico 'politico' ...

MARCO TRAVAGLIO condannaTO : DIFFAMÒ GIORNALISTA TG1/ Accusò Grazia Graziadei di dare cifre “a casaccio” : CONDANNATO MARCO TRAVAGLIO, DIFFAMÒ GIORNALISTA TG1. Il direttore de Il Fatto Quotidiano contestò un servizio della Graziadei sulle intercettazioni telefoniche(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:24:00 GMT)

La prima intervista dei fratelli Occhionero dopo la condanna : Respingono ogni accusa Giulio e Francesca Occhionero condannati a 5 e 4 anni per accesso abusivo al sistema informatico e trattamento illecito dei dati di personaggi delle istituzioni, politici, enti ...

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Russia per i casi delle Pussy Riot e di Anna Politkovskaya : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condAnnato la Russia per due casi di cui si è parlato molto negli ultimi anni: l’arresto e la condAnna nel 2012 di alcuni membri del collettivo femminista Pussy Riot, e le indagini sull’omicidio The post La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condAnnato la Russia per i casi delle Pussy Riot e di Anna Politkovskaya appeared first on Il Post.

Omicidio Politkovskaja - corte europea dei diritti umani condanna la Russia/ “Indagini non appropriate” : Omicidio Politkovskaja, corte europea dei diritti umani condanna la Russia: “Indagini non appropriate, e ruolo dell'FSB non preso in considerazione"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:28:00 GMT)